Dansk spillerstreik midlertidig avblåst: – Godt for alle i dansk fotball

– Det er godt for landslaget og for alle i dansk fotball at vi kan spille den viktige nasjonsligakampen med det ekte landslaget, og igjen få fokus på det sportslige, sier DBUs styreleder Jesper Møller i en pressemelding.

De to partene i konflikten skal derimot ikke være kommet frem til en endelig avtale.

– Avtalen er et skritt i riktig retning, og det er landslagsspillerne glade for. Nå kan de fokusere på kampen mot Wales på søndag, sier spillerforeningens direktør Mads Øland.

Stilte med nødlandslag

I går kveld stilte Danmark med et nødlandslag bestående av spillere fra 2. divisjon og futsallandslaget da de møtte Slovakia i en privatlandskamp. Det endte med 0–3-tap.

– Det var en opplevelse jeg ikke ville vært foruten, sa Christian Offenberg, som spilte angriper, til Dansk Radio.

Da det ble kjent at det slovakiske landslaget møtte det danske «nødlandslaget» måtte billettprisene dumpes. DBU uttalte etter kampen at de ønsker å kompensere det økonomiske tapet.

– Med den beklagelige situasjonen som er oppstått er det naturlig at det slovakiske fotballforbundet skal holdes skadefrie. Vi skal finne en måte å kompensere de på etter kampen, sa kommunikasjonssjef i DBU, Jakob Høyer.