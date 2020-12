Dansk 14-åring herjer med verdenseliten: – Det er en helt unik prestasjon

– Det er en rekke ingen har sett maken til før. Det er en helt unik prestasjon, sier programleder og kommentator for den norske Eliteserien i FIFA (Eserien), Sondre Skandsen.

«Weekend League» er et sluttspill på spillmoduset – FIFA Ultimate Team Champions (FUT champions). «Weekend League» består av 30 kamper som skal spilles over en helg.

30 seire hver helg

FIFA-spillere har mulighet til å kvalifisere seg ved å tjene tilstrekkelig med FUT Champions-poeng. Dette gjør man ved å spille «vanlige» kamper i divisjonssystemet på FIFA Ultimate Team. Deretter løser man inn poengene for å få tilgang til Weekend League.

– Når man spiller «Weekend League» så matcher FIFA deg opp mot andre spillere. I de første kampene møter man ganske dårlig motstand. Så møter man bedre spillere for hver kamp som går. De beste norske og internasjonale spillerne er vanligvis veldig fornøyde om de vinner 30 kamper på rad, sier Skandsen.

Nå har altså 14 år gamle Anders Vejrgang vunnet samtlige 30 kamper, hver helg, ti helger på rad. Det vil si at han står med 300 seiere i FUT champions.

Han har i mange år hatt et tydelig mål:

– Jeg vil vinne VM i FIFA, sa Vejrgang til danske BT for et par år siden.

Fnyser av regelverket

Men han kan ikke konkurrere profesjonelt på lik linje med mange andre. For å delta i verdensmesterskap i FIFA må man ha fylt 16 år. Det er med andre ord et par år til han får deltatt i de store turneringene.

Det har fått kaptein på det svenske landslaget i FIFA Ivan Lapanje, eller «Boraslegend», til å reagere.

– Nå er det på tide for EA Sports å endre aldersgrensen. Dere går glipp av de beste spillerne, oppfordrer han på Twitter.

Vejrgang har reagert selv på reglene. Han mener de bør endres. Det begrunner han blant annet med at 13-åringer får spille verdensmesterskap i spillet Fortnite.

– Jeg ser absolutt ingen grunn til hvorfor jeg ikke kan delta i internasjonale konkurranser, sa den danske 14-åringen til esports.com i et intervju i november.

– Jeg forstår det ikke. I Fortnite kan 13 år gamle spillere delta i verdensmesterskap, men FIFAs regler tillater å konkurrere fra man er fylt 16 år, sa Vejrgang.

Mental styrke

Skandsen er mildt sagt imponert over Vejrgang, og trekker frem hans mentale styrke som hans viktigste egenskap.

STJERNELAG: Fotballklubben RB Leipzig satser på e-sport, og Anders Vejrgang (nede til høyre) er i deres stall. Foto: RBLZ Gaming

– Han må leve opp til de forventningene og presset som er der og blir sterkere for hver gang han spiller kamp. Han må leve med frykten for at denne rekken skal ryke. Det er kanskje litt den samme frykten som Carlsen har levd med. Eller som da Arsenal gikk «invincibles», sier Skandsen.

– Og han her er 14 år, legger han til.

Selv om Vejrgang går ubeseiret i «Weekend League», så har han faktisk tapt i FIFA i en separat turnering. Han tapte med knappest mulig margin på en straffesparkkonkurranse. Det ble for mye for 14-åringen, som brast i gråt.

– Det viser hvor mye han bryr seg, og hvor mye han faktisk legger i dette, sier Skandsen.

Skandsen tror likevel ikke denne hendelsen kommer til å knekke dansken.

– Jeg tror han fint kan holde hvert fall fem helger til. Det eneste som stopper han er disconnect eller tekniske problemer slik det ser ut nå, sier Skandsen.

NRK har vært i kontakt med RB Leipzig, men Vejrgang er ikke tilgjengelig for intervju i nærmeste fremtid, opplyser de.