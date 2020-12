Etter flere mesterskap med svakere plasseringer enn et dansk håndballag verdig, ble Jesper Jensen hentet inn som landslagssjef. Det har tatt Danmark rett til semifinale i EM etter sjumålsseier mot Russland.

– Jesper har veldig, veldig, veldig mye av den æren. Jeg kjente ham godt fra før, og følte han var den rette til å ta over. Det er en stor endring, sier keeperprofilen Sandra Toft.

STJERNE: Sandra Toft reddet det meste mot Russland. Foto: HENNING BAGGER / AFP

I EM for to år siden måtte laget ta til takke med en skuffende 8.-plass, og da de ble nummer ni i fjorårets VM glapp også OL-plassen.

– Vi startet på scratch med ny trener, og måtte legge skuffelser og dårlige opplevelser bak oss for å ha god stemning og bra humør, forteller Toft.

Søkte norsk inspirasjon

Og for å gjøre det, så Jensen til Norge. At han til daglig også er trener i Team Esbjerg, for flere av de norske landslagsspillerne, brukte han til sin fordel.

– Vi har forsøkt å kopiere og forbedre noen av de tingene Norge gjør. Og jeg har litt deilig «inside» fra spillere i Esbjerg, på hvor dyktig og seriøse man er i landslaget, og det er Danmark nå på noen punkter også. Jeg tror det er en kamp mellom to av de beste på det området, innrømmer 43-åring overfor NRK.

ENGASJERT: Jesper Jensen var tidligere håndballproff og trener nå både Danmark og Team Esbjerg. Foto: BO AMSTRUP / AFP

– Jeg kan skjønne at han gjør det. Det er vanlig å søke impulser og inspirasjon, sier Thorir Hergeirsson om å bli kopiert.

De norske spillerne ser en klar forskjell hos fredagens semifinalemotstander.

– De ser bedre ut som et lag, hvordan de fremstår. Det er tydelig at han har fått til en liten endring, mener Henny Reistad.

– Det er mye mer giv, og det gløder av dem nå. Samtidig så er det veldig mye lettere å ha en god lagmoral når man vinner, påpeker Stine Bredal Oftedal.

Vraket kapteinen

Et annet grep Jensen gjorde var å vrake stjernen Stine Jørgensen, som senere takket nei til landslagsspill.

– Laget er bedre komponert enn før. Det første han gjorde var jo å sparke ut kapteinen, så han har helt klart noen tanker om hvordan han ønsker å ha det. Han har ryddet ordentlig i boet. Stine Jørgensen er ingen dårlig spiller, men det passet ikke i det nye danske laget, sier NRKs ekspert Geir Oustorp.

– Jeg ser han har valgt flere fotrappe spillere, som setter fart, og han har duellspillere i en miks med skyttere. Danskene har alltid hatt et hode for kontringer egentlig, og nå satser de mer fart, med det bastante 6-0-forsvaret de har bygd opp over flere år, mener Hergeirsson, som har hatt jevnlig kontakt med Jensen i flere år.

OVERTAK: Norge har ikke tapt for Danmark siden 2014. Like før EM vant de 29-26 og 27-25 over Danmark i to treningskamper. Foto: Bo Amstrup / NTB

Ingen svakheter?

Norge har ikke tapt for Danmark på seks år, og står med 13 strake seire, senest i to kamper like før EM. Men begge lag mener danskene blir farligere nå, og at en semifinale lever sitt eget liv.

– Jo flere ganger man vinner, jo større sjansen for at det kommer et tap. De forrige kampene gir oss troen på at vi kan slå dem, sier Jensen, som likevel hevder han ikke ser noen svakheter hos Norge.

– Ha-ha. Det er et taktisk utspill. Det finnes nok helt sikkert, hvis han først vil dele, men jeg skjønner at han ikke vil det. Vi har svakheter som andre lag, men jeg vil ikke snakke om dem offentlig, svarer Hergeirsson.