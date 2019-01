Danmark ydmyket Frankrike – målvakten scoret to (!)

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Dermed er danskene finaleklare og møter enten Tyskland eller Norge, som spiller sin semifinale senere i kveld.

– Det ser ikke ut som om de har trent, eller er interessert i å bytte, mente NRKs ekspertkommentator Håvard Tvedten om det franske laget som møtte Danmark.

Tre ganger på kort tid ble ikke den franske benken enige med hvem som skulle bytte med målvakt Gerard i undertallsspillet, og danskene kunne enkelt kaste ballen i åpent mål. To av scoringene var signert målvakt Niklas Landin.

Situasjonene førte til krangling på den franske benken, men kranglingen hjalp lite. Til pause ledet Danmark med hele seks mål, og hadde scoret smått utrolige 21.

– Dette har vi knapt sett i moderne håndball, sa en smått forfjamset Tvedten.

Mikkel Hansen i egen klasse

Etter hvilen forventet en fullsatt arena i Hamburg at de regjerende verdensmestrene skulle komme ut i en helt ny utgave, men den danske dominansen bare fortsatte.

Fremst i den dominansen var danskenes 31-årige verdensstjerne med det lange håret.

– Han er nærmest uteksaminert fra Galtvort, han er en tryllekunstner, roste NRK-kommentator Mikkel Hansen da han satte inn et av sine 12 mål.

STOR: Mikkel Hansen var banens gigant i semifinalen mellom Danmark og Frankrike. Foto: FABIAN BIMMER / Reuters

I kampen mot Sverige hvor Norge trengte hjelp av Danmark brukte Hansen en stund på å komme ordentlig i gang, men mot Frankrike var han «på» fra start.

– Det lyser i øynene hans at han vil vinne, mente Tvedten.

Overrasket av Frankrikes prestasjon

Når Frankrikes målvakt Gerard knapt nok reddet en eneste ball, ble det dansk målfest.

– Det ser litt uinspirert ut, og det ser ut som om de har gitt opp, sa Tvedten som var mildt sagt overrasket over hvordan Frankrike fremstod.

Før semifinalene var Frankrike ansett som det vanskeligste laget å møte for Danmark og Norge.

– Vi får håpe at dette viser noe om styrkeforholdet på de to gruppene, og at Norge også feier over Tyskland, sa Rowlands.