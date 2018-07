Danmark vil lære av gamle feil: – Typisk dansk å vere mett

Sist Danmark kom vidare frå gruppespelet var i 2002. Raudtrøyene hadde imponert og vunne ei gruppe som mellom anna inkluderte dei regjerande verdsmeistrane Frankrike.

– Vi var vidare og alt var okey. Det danske foket var nøgde. Forventningane var innfridde. Alle var glade, fortel Jon Dahl Tomasson til Politiken.

Og legg til:

– Men dette er også typisk dansk, er det ikkje? Eg hugsar godt at eg ana ei kjensle av at vi var mette og tilfredse.

I dag er han Åge Hareide sin hjelpetrenar. I 2002 var han ei av dei store stjernene på landslaget.

– Har ikkje oppnådd noko

Og Tomasson si magekjensle etter gruppespelet for 16 år sidan viste seg å stemme. Danmark tapte 3–0 mot England i åttandedelsfinalen.

– Desse opplevingane har eg i bakhovudet no. For det er viktig at vi ikkje blir tilfredse. Vi skal vidare. Å ta oss vidare frå gruppa var berre eit delmål, seier Jon Dahl Tomasson.

Men eit mål var det. Og det har lagt grunnlaget for debatt i dansk media dei siste dagane.

– Fotballforbundet sitt mål for meisterskapen er nådd, men spelarane må ikkje av den grunn føle at dei har oppnådd noko. Dei må drøyme og tru at dei kan gå heile vegen, seier ein av dei andre profilane frå 2002, Christian Poulsen, til Politiken.

Jon Dahl Tomasson scora fire mål i gruppespelet for Danmark i 2002-VM. Men så sa det stopp både for Tomasson og Danmark i åttandedelsfinalen. Foto: ELISE AMENDOLA / AP

Frigitt energi

Sjølv om Danmark er vidare til åttandedelsfinale i VM for første gong på 16 år har dei hausta ein del kritikk frå sine eigne. Laget er blitt skulda for å spele kjedeleg fotball. Og sjølv om dei gjekk greitt vidare frå gruppa utan tap har Danmark også hatt ein del tur.

Men hovudtrenar Åge Hareide trur det losnar spelemessig mot Kroatia i kveld.

– Vi er ikkje så nervøse no. I gruppespelkampane var det heile tida fokus på å ta så og så mange poeng for å kome vidare. Når vi no møter Kroatia har vi fått frigitt energi, fortel sunnmøringen til Berlingske Tidende.

Lovar offensivt spel

Hareide lovar også meir offensiv fotball mot Kroatia enn tilfellet var i gruppespelet.

– De kjem til å sjå eit annleis og meir offensivt Danmark. Vi er nøydde framover om vi skal gå vidare, seier trenaren til B. T.

Og det er ikkje noko kva som helst slags lag Åge Hareide sin hær skal opp mot i kveld. Kroatia imponerte stort og vann si gruppe framfor Argentina, Nigeria og Island.

– Danmark er som Island, berre betre. Begge laga slår mykje langt og er gode på dødballar, seier Kroatia-trenar Zlatko Dalic ifølgje Berlingske Tidende.

PS. Kroatia – Danmark går i kveld klokka 20.00.