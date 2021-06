Danmark videre i EM: – Noe av det største jeg har vært med på

Danmark slo Russland 4-1 på imponerende vis i Parken, og da Finland samtidig tapte mot Belgia i den andre gruppekampen kunne danskene slippe jubelen løs for den viktige andreplassen i gruppa.

Klar for åttedelsfinale

Den betyr at Danmark er videre til åttedelsfinale etter tre poeng på like mange kamper. Der venter Wales.

– Det er sinnssykt. Det er fantastisk å være en del av dette. Jeg har aldri drømt om å være en del av noe så stort, så det er en fantastisk følelse, sa en overlykkelig Mikkel Damsgaard etter kampen.

– Den forrige kampen (mot Belgia red. anm.) er noe av det største jeg har vært med på. Likevel slår dette den opplevelsen. Det var helt fantastisk å være en del av det, og å høre fansen og hele Danmark gå amok når vi vinner og går videre som toer, fortsatte 20-åringen.

Russland og Finland har også tre poeng, men det er sistnevnte som kniper tredjeplassen som kan gi avansement, selv om tre poeng og 1-3 i målforskjell trolig blir for lite for finnene.

Fire av seks treere går som kjent videre i EM.

Både Danmark, Russland og Finland endte dermed med tre poeng, men innbyrdes målforskjell mellom disse tre avgjør plasseringen.

Det var ellevill dansk jubel i Parken mandag, forståelig nok. Foto: STUART FRANKLIN / AFP

Stjerner hyller Danmark

Fotball-Europa hyller nå danskene for prestasjonen. Flere mener de fortjente en opptur etter episoden med Christian Eriksen tidligere i mesterskapet.

– Det er herlig å se Danmark feire. De gjennomgikk en ekstrem berg- og dal-bane med Eriksen, og det er fantastisk å se dem gå videre, sier Jurgen Klinsmann til BBC.

– Se på smilene deres! Du kan se hva de har gjennomgått, nå må de nyte øyeblikket, sier Alan Shearer.

– Det er en følelsesladet gjeng nå. De har vært gjennom mye, det er herlig å se dem gå videre, sier Rio Ferdinand.

Åge Hareide førte Danmark til EM. Han fullroser sitt tidligere lag.

– De gjør en utrolig god annen omgang. De spiller opp mot sitt beste utover i kampen. Med tanke på alt de har vært gjennom, er det så utrolig fortjent for guttene, sier Hareide til NRK.

EMs mest dramatiske kveld endte med dansk fest og EM-avansement. Nå venter Wales i åttedelsfinalen etter 4-1-seier over Russland og belgisk seier over Finland. Foto: HANNAH MCKAY / AFP

– Hadde bruk for en suksessopplevelse

Danmark-midtstopper Andreas Christensen mener hele nasjonen trengte en kveld som den de fikk servert mandag.

– Dette laget hadde bruk for en suksessopplevelse. Med den støtten vi har fått hele uken så er det utrolig stort. Vi har hatt troen på det hele tiden, sier Christensen.

Dette avgjør ved poenglikhet Ekspandér faktaboks 1. Poeng i innbyrdes oppgjør 2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør 3. Målforskjell totalt 4. Scorede mål 5. Antall serie 6. Færrest gule og røde kort 7. Ranking basert på EM-kvaliken

Selve kampen mandag kveld startet med et dansk overtak i banespillet, men det var russerne som skapte kampens første store sjanse.

Aleksandr Golovin utnyttet et stygt ballbrudd og kom seg til en god scoringsposisjon, men avslutningen fra ti meter ble reddet fint av Kasper Schmeichel.

Etter 37 minutter med russisk overtak dukket Mikkel Damsgaard opp, og ut av ingenting sendte han Danmark til himmels.

Mikkel Damsgaard satte fyr på Parken med et glimrende skudd. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

20-åringen, som har vært et stort dansk lyspunkt i EM, satte inn 1-0 med et fantastisk skudd fra 25 meter.

– Tenk å være dansk, ti år, du ser ditt første mesterskap ... Så får du servert et slik øyeblikk. Det er et øyeblikk for sommeren, og det er et øyeblikk for livet, sa Aleksander Schau i NRK-studioet.

– En god keeper kan ta den, mente Egil «Drillo» Olsen.

Danmark tar ledelsen mot Russland Du trenger javascript for å se video.

Tidenes yngste

Damsgaard ble med det Danmarks yngste målscorer i EM eller VM noensinne, melder statistikkbyrået Opta.

Dermed var forutsetningene totalt forandret, og plutselig var det russerne som trengte scoring for å ha sjanse på EM-avansement.

Et kvarter ut i andre omgang var det imidlertid danskene som kunne slippe jubelen løs igjen.

Utrolig tabbe

Russiske Roman Zobnin skulle bare spille ballen tilbake til keeper, men på ekstremt klønete vis spilte han Yussuf Poulsen alene gjennom.

Der hadde den danske stjernen en enkel jobb med å sette inn 2-0.

– Er det mulig?! Det er bare å takke og bukke. Dette ser vi ikke ofte på dette nivået, sa Egil «Drillo» Olsen etter scoringen.

Danmark øker ledelsen etter tabbe Du trenger javascript for å se video.

I det 68. minutt økte spenningen i Parken da russerne fikk det som kunne se ut som et billig straffespark. Artjom Dziuba var sikker som banken og sørget for 1-2-redusering med et skudd midt i mål.

Men danskene slo tilbake. En trippelsjanse endte med scoring da Andreas Christensen fikk ballen på 20 meter og banket inn et drømmemål til ellevill jubel på tribunene.

Her bryter jubelen løs etter 3-1-scoringen Du trenger javascript for å se video.

Ni minutter før slutt gikk Russland opp i liminga. Joakim Mæhle satte inn 4-1 på en kontring.

Det ble også sluttresultatet.

Russland reduserte på straffe. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / Reuters

Allerede før kampstart var det høy temperatur mellom de to lagene.

– Om du ikke slår et lag som Russland, da fortjener du ikke å gå videre, sa Yussuf Poulsen till danske TV2 før kampen.

Den uttalelsen satte sinnene i kok i Russland, og flere prominente fotballpersonligheter reagerte og stemplet RB Leipzig-profilen som respektløs.

– Danskene er alltid eplekjekke og arrogante, sier tidligere Spartak Moskva-president Andrej Chervitjenko, ifølge russiske Championat.

Yussuf Poulsen skapte furore med sine uttalelser før kampen. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

«Straff dem»

Uefas egne EM-sider viet ordkrigen plass før kampstart. De gjenga en Championat-tittel som sier mye om hvordan Poulsens uttalelser falt i smak:

«Gutter, straff danskene for deres lange tunger», var avistittelen før kampstart.

Det var allerede før Poulsen-feiden et russisk sinne mot danskene.

På grunn av at Putin-landet er klassifisert av den danske regjeringen som et oransje land i smittevern-reglementet, nektes russere innreise til landet, skriver Aftonbladet. Det medfører at ingen russiske tilskuere slapp inn på kampen mot Danmark, med mindre de allerede bor i landet.

– Det er avskyelig. Danskene har vegret seg for å slippe inn fansen vår, og de utnytter hver situasjon til det fulle. Vi får se om det bærer frukt eller ikke. Jeg drømmer om at de mislykkes og ender sist, sa Andrej Chervitjenko før kampstart.

Stemningen ble neppe bedre av å få 1-4 i fleisen mandag kveld. Russland er nå ute av EM.