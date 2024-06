– Det er en lettelse, sier Christian Eriksen like etter kampslutt.

Men han måtte grave dypt. Det måtte man også gjøre i gamle UEFA-regler for å finne ut av hvem som endte som gruppetoer av Danmark og Slovenia.

For nå gjelder det å ha tunga rett i munn:

Både poengene, målforskjellen, antall scorede mål og antall gule kort var dønn likt mellom slovenerne og danskene. Attpåtil spilte lagene uavgjort da de møttes for litt over en uke siden.

Da sier reglene til det europeiske fotballforbundet at det laget som var høyest rangert i kvalifiseringen til mesterskapet skal ha fortrinn.

Knalltøff motstand

I kvaliken til EM var Danmark og Slovenia i samme gruppe. Også der var poengsummen lik, men danskene tok gruppeseieren på innbyrdes oppgjør.

Med andre ord:

Danmark ble nummer to i gruppe C fordi de vant 2–1 over Slovenia 17. november 2023

Det betyr ikke at 2.-plassen er utelukkende positivt.

For i 8.-delsfinalen møter de vertsnasjon Tyskland.

– Danskene har ingenting å tape mot Tyskland, sier Tete Lidbom i NRKs studio.

Slovenia tok seg også videre som en av de fire beste gruppetreerne. Hvem som blir deres motstander er enda ikke klart.

Foto: AFP

Daff kamp

I München var det Danmark som styrte kampen fullstendig, men mot et kompakt Serbia-lag var det lite trafikk foran mål.

Da det var spilt 23 minutter gikk riktignok ballen i nettmaskene etter at Wind kriget inn et hjørnespark, men den ble korrekt annullert ettersom innlegget hadde gått over dødlinja på vei inn i feltet.

Like før fikk Christian Eriksen fyrt av et solid skudd fra rundt 20 meter som Serbia-keeper Predrag Rajkovic akkurat fikk slått unna.

Ellers var 1. omgang et aldri så stort gjesp. En kamp med svært liten underholdningsverdi, selv om nerven hele tiden var til stede.

Danmark-Serbia var spennende til tross for lite som skjedde foran de to målene. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

Forsvarte inn

Den tendensen fortsatte i 2. omgangene, men da viste også danskene mer desperasjon.

Ved flere anledninger ble ballen slått inn i feltet, for at den så ble lagt ut igjen i returrommet. For at ballen så ble dunket opp på rad X.

Serberne hadde særdeles lite å stille opp med, med unntak av en marginal offside-annullering. Luka Jovic fremprovoserte at danskene satte ballen i eget nett, men den ble korrekt avblåst.

Danskene visste at de hadde avansert om de holdt Serbia til uavgjort, og det bar kampen preg av i sluttminuttene.

Faktisk var Serbia nærmest mot tampen, men det endte som det startet, 0-0, som altså betydde at Danmark var videre og Serbia ute.