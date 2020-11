Det ble klart etter at idrettstalsmannen i det danske partiet, Venstre, opplyste at regjeringen har gitt grønt lys for at Danmark kan arrangere alle kampene i desember.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Håndball-EM for kvinner skulle etter planen deles mellom Norge og Danmark i desember.

Egentlig skulle Trondheim være arrangørby, men med bakgrunn i de norske smittevsmittevernbestemmelsene måtte de trekke seg som medarrangør.

Siden den gang har det vært stor usikkerhet rundt om Danmark har mulighet til å ta over hele mesterskapet. Det danske håndballforbundet har vært klare på at de vil, men har måttet vente på grønt lys fra regjeringen.

Men mandag kom altså avgjørelsen om at håndball-EM spilles. Mesterskapet arrangeres fra 3. til 20. desember.

Norge er i gruppe med Romania, Tyskland og Polen, og det er ventet at Norges kamper skal spilles i Kolding.