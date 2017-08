Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Der er det klart. Danmark skal spille finale! Danmark skal spille EM-finale! I sitt sjette forsøk så lykkes de, ropte NRK-kommentator Olav Traaen da Simone Boye satte inn den avgjørende straffen.

Da hadde de østerrikske spillerne bommet på én straffe i ordinær tid, pluss misset på samtlige av sine tre forsøk under straffesparkkonkurransen. Sånt blir det ikke finaleplass av.

Sarah Puntigam fikk muligheten tidlig i første omgang, men sendte ballen skyhøyt over. Deretter skapte Danmark mest, men ingen av lagene maktet å score, og etter 120 spilte minutter måtte det hele altså avgjøres med straffer.

Alle ville ta straffe

Der var det klasseforskjell på lagene. Stina Lykke Petersen holdt faktisk nullen i straffesparkkonkurransen!

– Det er så vilt! Vi kjempet en hel kamp for dette. Det er deilig at det lykkes, sier keeperen til dansk TV 2.

– Det var rot, masse nerver, intensitet og ikke særlig pent. Men det er det samme nå som vi er der! Alle jentene ville ta straffespark for de visste Stine kom til redde noen, sier trener Nils Nielsen.

I FINALEN: Sanne Troelsgaard stikker inn foran Sarah Puntigam. FOTO: AFP Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Petersen knuste Norges siste håp i mesterskapet i Nederland ved å redde Caroline Graham Hansens straffespark i siste gruppekamp for halvannen uke siden.

Torsdag gjorde hun det samme mot Viktoria Pinther og Verena Aschauer, mens Sarah Puntigam (i selve kampen) og Laura Feiersinger var så redde for hennes evner at de sendte sine straffespark over mål.

Første finale

Dermed er Danmark klar for sin aller første mesterskapsfinale i fotball for kvinner - 25 år etter at mennene ble europamester på hjemmebane. Også den gang ble det i parentes bemerket straffeseier i semifinalen. Søndag kan det skrives mer dansk fotballhistorie i Enschede.

Mens Østerrike var i sin første semifinale, hadde Danmarks kvinner spilt fem stykker og tapt alle sammen. For fire år siden var det Norge som tok finaleplassen etter straffesparkkonkurranse, slik det norske laget også gjorde på dansk jord i 1989. Norge slo danskene i semifinale også i 1993.

Etter Norge (som har vunnet både EM, VM og OL) og Sverige (EM-seier i 1984 og finaletap både i VM og OL siden) er Danmark tredje nordiske land i en stor finale for kvinner.