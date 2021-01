Danmark var regjerende verdensmestere. Sverige hadde ikke vunnet tittelen på 22 år, og forrige VM-finale var i 2001.

Det ble likevel en svært jevn finale i Egypt, der Danmark til slutt halte i land seieren med to mål.

– Først og fremst synes jeg vi har muligheter til å vinne. Vi spiller en god kamp og kjemper. Men til syvende og sist er det vel fortjent at Danmark vinner, for vi brenner litt for mange skudd. Det føles som det er veldig små marginer i dag, sier Sveriges trener Glenn Solberg til TV 3.

For Danmark ble keeper Niklas Landin redningsmannen i sluttminuttene.

– Han er verdens beste målvakt, og han står opp når Danmark trenger det som mest. De kan takke ham for gullet. Det er spektakulært å vinne to VM på rad, kommenterer NRKs ekspert Håvard Tvedten.

– Han er ekstremt avgjørende i dag. Stor innsats, og energien han gir til de andre. Han er en stor spiller og et stort menneske, sier TV 3s ekspert Joachim Boldsen.

– Vi fant noen krefter vi ikke trodde vi hadde. Det var en fantastisk laginnsats, sier Landin selv til dansk TV 2.

STOR: Keeper Niklas Landin hadde flere redninger i slutten av finalen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

– En litt merkelig omgang

Lagene fulgte hverandre tett i åpningen, og byttet på å lede så smått. At kantspiller Lasse Svan gikk av med en skade etter halvspilt omgang, var dårlig nytt for danskene. At Andreas Palicka reddet en straffe fra Mikkel Hansen, ga også et lite svensk overtak med to mål.

Danskene hentet den inn og til pause stod det 13–13.

– Det har ikke vært like mange kontringsmål vi er vant til å se fra begge lag. De har kommet til mange sjanser på seks meter, men det har vært en litt merkelig omgang. Det er vanskelig å si hvem som er best her, oppsummerte Tvedten.

IMPONERTE: Glenn Solbergs Sverige viste at de fortjente plassen i VM-finalen. Foto: Petr David Josek / AP

Tok føringen

Danmark har spilt jevne kamper før i VM, og tok seg videre fra et utrolig kvartfinaledrama. Det bølget også i den andre omgangen, 17 – 17, 19 – 19. Så kom Jakob Holm inn og scoret fire strake, og sendte de danske drenger to foran.

Da Niklas Landin vartet opp med noen praktredninger ble det enda vanskeligere for Sverige. Med fem minutter igjen var Danmark tre foran.

– Vi må gå for det, sa Gottfridsson i en timeout.

Men da Landin reddet en straffe fra Hampus Wanne med under to minutter igjen, var det gjort.

– Det kjentes som vi hadde dem på kroken, men i siste halvdel så kom vi ikke opp i kontringsfasen. Vi gikk ned til deres tempo. I tillegg har de Niklas som viser et fantastisk målvaktsspill, sier Gottfridsson.

SURT TAP: Jim Gottfridsson og svenske spillere var deppa etter finaletapet. Trøsten er at han kom på VMs stjernelag. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

– Genistrek

Sverige vant VM i nettopp Egypt i 1999, men det var ikke mange som hadde Sverige blant favorittnasjonene før dette VM. De skuffet stort i EM på hjemmebane i fjor, og røk ut i gruppespillet.

De har ny trener, flere nye, unge spillere kom inn da gamle kjenninger meldte forfall av ulike grunner og koronasmitte, som satte laget i isolasjon like før mesterskapet. Solberg fikk bare to treninger før første kamp i Egypt.

Likevel har de overbevist, og vunnet alle kampene før finalen i Kairo. En sensasjon ble det kalt.

– Jeg føler vi har gjort et veldig godt mesterskap. Vi har spilt fin og god håndball og skapt struktur og retning på hvordan vi skal fremstå. Jeg er stolt av spillere og lederteam. Jeg gleder meg til fremtiden, forteller Solberg til TV 3.

At han har latt spillere, Jim Gottfridsson inkludert, holde på sine posisjoner og spille som de har gjort på landslaget tidligere og gjør i klubb til daglig, pekes på som en av grunnene til suksessen.

– Det er den genistreken han har gjort, mener TV 3s ekspert Kristian Kjelling.

Spania vant bronsefinalen, 35–29 over Frankrike.