Tande gjekk rett på Nav etter VM-vraking

– Eg gjekk faktisk inn på sidene til Nav og byrja å fylle ut ein søknad i bilen på veg heim frå bakken, fortel Daniel-André Tande til NRK dagen etter at han blei vraka til normalbakkerennet i VM i Planica.

Etter treningshoppinga som bestemte uttaket, var Tande så forbanna at han sa rett ut at han ville slutte med skihopping. Han ville reise heim frå VM, før meisterskapet i det heile tatt var i gang.

Heldigvis fekk han ikkje fylt ut søknaden før han kom fram til hotellet.

– Då eg kom på rommet, så var eg logga ut og måtte begynne heilt på nytt. Så då gav eg opp. Men eg var faktisk inne på Finn.no og såg kva dei hadde av jobbar. Men det var berre skit der, seier han.

Prestert dårleg i heile år

Dei dårlege treningshoppa torsdag føydde seg inn i rekka av svake prestasjonar dette året, i sterk kontrast til sommaroppkøyringa.

BLIDARE: Smilet var tilbake hjå Daniel-André Tande dagen etter nedturen, men han erkjenner at han har ein lang veg å gå. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Eg er så lei av å hoppe dårleg på ski. Det er sjeldan eg har vore så soleklart utanfor eit lag som eg var, forklarar Tande.

– Kor frustrert var du?

– På ein skala frå ein til ti, så var det ein solid 12-ar, seier han.

Tande trudde verkeleg at hoppinga skulle losne dette året.

– Det har lugga veldig. Eg trudde eg skulle vere høgare opp på lista kvar helg, så det har vore ein ordentleg kjedeleg sesong, seier han.

Han understrekar at han ikkje har gitt opp sesongen, men erkjenner at han slit med å knekke koden.

– Eg prøver framleis å få til gode skihopp, og veit at eg kan vinne om eg får til det. Men eg må finne ut korleis eg skal gjere gode skihopp. Akkurat no føler eg ikkje at eg var noko nærare enn eg var i januar, seier han.

Se prøvehoppet til Tande Du trenger javascript for å se video.

Vil flytte

Frustrasjonen fekk han til å tenkje at han kanskje heller bør vende tilbake til skulebenken, men så kom han på kva han tykte om tida sist han var der.

Dermed låg han ein plan.

– Eg trur det kan bli mange endringar til neste sesong, seier han.

Tande er ikkje i tvil om at han må bryte ut av mønsteret han har vore i dei siste åra, og trur at eit skifte av omgivnadar kan hjelpe på det.

– Skal ein halde fram med å bu i Oslo, eller skal ein heller prøve seg i Lillehammer eller Trondheim? Eg må prøve å finne ein god plan for å få bryte opp mønsteret litt til neste sesong, seier Tande.

– Skifte miljø, rett og slett?

– Ja, eg trur det kan bli bra.

MÅ FINNE SVAR: Daniel-André Tande har ikkje fått det til å stemme i hoppbakken. Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Han legg til:

– Det er ein tanke for å bryte opp eit mønster som eg har kanskje vore i, som ikkje fungerer så bra. Eg elskar den gruppa eg er ein del av i Oslo, og tykkjer det er heilt nydeleg, men nokre gonger kan ein bli for vand med ting, seier Tande.

Landslagstrenar Alexander Stöckl reagerer med optimisme på tanken.

– Det høyrest spennande ut. Han har vore i Oslo-miljøet i mange år, og ser at ting står litt stille. Det er ikkje noko framgang. Han hamnar i omtrent same situasjon kvart år, og ein endring av miljø kan vere bra, seier Stöckl.