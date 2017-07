Daniel (21) strippes for NM-tittelen etter arrangørtabbe: – Det er utrolig tungt

Norgesmesterskapet i matchspill ble i år spilt et nytt format med 9-hullmatcher og innledende puljespill. Det resulterte i delte plasseringer i flere puljer. Til tross for simulering av ulike resultater ser NGF at enkelte utøvere dessverre ble rangert feil, noe som medførte at tre utøvere i herreklassen feilaktig ble satt inn i A-sluttspillet på bekostning av tre utøvere som måtte spille B-sluttspill.

NGF finner det ikke riktig å kåre en Norgesmester i match basert på et sluttspill med feil utøvere, og vil derfor invitere de 16 utøverne som skulle vært i A-sluttspillet tilbake til Drammen GK mandag 24.juli til nytt sluttspill om Norgesmestertittelen. Resultatene i dagens turnering blir likevel tellende i Garmin Norgescup.

- En veldig uheldig situasjon som vi ikke kan annet enn å beklage. Jeg har stor forståelse for at mange er skuffet, men når situasjonen først er som den er, finner vi det mest rettferdig å spille sluttspillet på nytt, sier Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i Norges Golfforbund.

Også i dameklassen var det et delt resultat for siste sluttspillplass, men her ble utøverne rangert korrekt, noe som medførte at riktige utøvere deltok i sluttspillet. Som følge av dette kunne Tina Mazarino fra Kjekstad GK kåres til Norgesmester i matchspill.