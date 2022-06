Dan Remy Tangnes kåret til årets hockey-trener i Europa

Kombinertveteran frykter at sporten fjernes fra OL

Neste uke skal IOC-styret avgjøre om kombinert for kvinner skal på OL-programmet i 2026. Amerikanske Bill Demong frykter at sporten i stedet fjernes fra OL.

Demong har både OL- og VM-gull i medaljesamlingen og deltok i fire OL og åtte VM. Inntil nylig var han leder for kombinert i USAs skiforbund, og han er fortsatt styremedlem.

Han frykter at IOC-styret vender tommelen ned ikke bare for kombinertkvinnene, men for hele sporten.

– Det jeg hører klart og tydelig gjennom bakkanaler er at løsningen for å skape kjønnsbalanse er at de fjerner kombinert for menn fra OL-programmet i 2026, sier Demong til nyhetsbyrået AP.

– Å fjerne en av idrettene som har vært på vinter-OL-programmet helt fra start ville være tragisk, kortsynt og feil.

Endelig avgjørelse om OL-øvelsene i 2026 skal fattes på IOC-styremøtet fredag 24. juni. (NTB)