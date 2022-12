De norske fargene dominerte herrenes fellesstart i Le Grand-Bornand og for andre dag på rad ble det trippelt norsk.

Sturla Holm Lægreid så ut til å være sterkest, men en monsterrunde av Johannes Dale på sisterunden ga Dale sin andre seier i verdenscupen to år etter forrige pallplassering i verdenscupen.

På oppløpet hadde han en knapp ledelse, men tok seg likevel tid til å feire.

– Det er risikosport han driver med. Han feira altfor tidlig. At han turte det overraska meg, kommenterte Ola Lunde.

– Jeg tror han (Sturla) unner meg det. Vi er gode kompiser og jeg hadde ikke turt å gjøre det om jeg ikke hadde kontroll, forteller Dale til NRK etter rennet.

Johannes Dale vinner og feirer Du trenger javascript for å se video.

Før siste skyting så seieren ut til å stå mellom Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid, Vetle Sjåstad Christiansen og Filip Fjeld Andersen, men samtlige måtte ut i strafferunden.

25 sekunder bak kvartetten kom Johannes Dale som skjøt fullt hus. Ut på den sisterunden var han 10 sekunder bak Lægreid i tet, men forspranget ble kjapt spist opp av Dale.

Inn mot oppløpet rykket Dale fra bestekompisen og sikret seg en liten luke inn på selve arenaen. Der tok han seg altså tid til å feire seieren med Lægreid hakk i hæl.

– Helt talentløst at han ble sparka

Etter løpet kritiserer TV2-ekspert Ole Einar Bjørndalen avgjørelsen om å ikke gi Dale plass på elitelandslaget.

– Det er helt vanvittig hva han har vært gjennom. Helt talentløst at han ble sparka fra landslaget med det talentet og de egenskapene. De burde hatt plass til ham, mener Bjørndalen som lar seg imponere:

KRITISK: Ole Einar Bjørndalen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Så klarer han å hente frem krefter, gjør en sommer og trening med lite sykdom, får orden på det mentale og han har en sterk familie bak seg. Og nå er han tilbake i dag med den sisterunden som ingen har sjans på. Han er en maskin der ute, sier Bjørndalen.

Landslagssjef for skiskytterne var ordknapp da NRK konfronterte han med kritikken.

– Det får Ole bare mene, sa han i forbifarten.

NRKs ekspert Ola Lunde mener landslagsledelsen ikke gjorde jobben sin da Dale fikk problemer under sesongen i fjor.

– Han fikk altfor dårlig oppfølging gjennom sesongen i fjor. Han har fått mye bedre oppfølging på rekruttlaget og har trent hver dag med trenererne på rekruttlandslaget. Nå er han mye tryggere på standplass og tilbake der han var, forteller Lunde.

Han deler Bjørndalens syn på landslagets vraking før årets sesong.

– Når du har to VM-medaljer og er så ung, da er det altfor dårlig at han blir satt rett ut av laget i en så kompleks idrett som skiskyting, mener Lunde.

Det var ikke lett å finne veien opp til pallens øverste trinn:

Her tar Dale feil av rekkefølgen Du trenger javascript for å se video.

– M ange som gråter meg med i dag

Seieren betydde ekstremt mye for Dale.

– Det er vanskelig å beskrive. Det er mye følelser i dag. Det å vinne i dag, siste løpet før jul, er så perfekt at jeg ikke kan beskrive det engang, sier en gråtkvalt Dale til NRK.

Etter å ha slått gjennom med verdenscupseier og to medaljer i VM i 2021, ble fjoråret en eneste stor skuffelse for Dale som mistet plassen på verdenscuplaget før jul. Dermed fikk han ikke plass i OL-troppen og før årets sesong ble han vraket på elitelaget.

– Det som har skjedd har skjedd. Vi har snakket nok om det. Det var et tøft år uansett hvordan man vrir og vender på det, men jeg har vært en del av et fantastisk lag med rekruttgutta. Det har bare vært fryd og gammen når det først ble som det ble, sier Dale til NRK.

Dale mener det var ingen selvfølge at han skulle slå seg inn på verdenscuplaget i år, men tårene viser hvor mye det betyr at han nå har grepet muligheten.

– Jeg vet det er mange hjemme som heier på meg, og de hadde et tøft år sammen med meg i fjor og det at vi har slått tilbake sammen det er så gøy. Det er mange som gråter meg med i dag, sier Dale til TV 2 som må ta pauser for å holde tårene tilbake i intervjuer.

Mistet magasinet

Men på den tredje skytingen kunne hele dagen blitt ødelagt for Dale. I det han gjennomførte drillen før tredje skyting mistet romerikingen nemlig magasinet.

Etter seieren innrømmer han at han var redd det ville koste ham seieren.

ROTET: Dale mistet magasinet på den tredje skytinga. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Jeg er veldig usikker på om jeg skal ta det opp, men tenker at jeg gjør det i tilfelle jeg kan få straff. Og det gjorde jeg lurt i i dag.it kostet meg mye mindre enn jeg sikkert kunne få en straff for. Det er jeg glad jeg gjorde da det ble som i dag, forteller Dale.

Skytetrener Patrick Oberegger mener Dale løste situasjonen utmerket.

– Det er mulig det er forstyrrende, at han blir litt opptatt av det og ikke klarer å legge det bak seg, men han var flink, tok den opp og reddet alt, forteller italieneren.