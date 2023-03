Kristine Stavås Skistad var suveren i spurten mot Jonna Sundling, og vant sin femte seier på rad.

– Det er fint å få avslutta sånn også. Nå tror jeg ikke Jonna er så blid når hun avslutter sesongen. Det er viktig det, sier Skistad til NRK, og fortsetter:

– Jeg tror svenskene må finne en måte å slå meg på, og så skal jeg finne en måte for at det ikke skal skje.

En som ikke brydde seg om at hun ble slått av Skistad i dag var Maja Dahlqvist. For hun kom jublende over målstreken til en fjerdeplass.

Den fjerdeplassen sikret Dahlqvist sprintcupen sammenlagt, men det skjedde ikke uten dramatikk.

PALLEN: Jonna Sundling, Kristine Stavås Skistad og Tiril Udnes Weng. Foto: ANTTI HAMALAINEN / AFP

Spesiell manøver

For det oppstod meget spesielle scener på oppløpet i Lahti. I stor fart kjørte Katharina Hennig inn i Dahlqvist og Moa Ilar. Tyskeren falt og ødela for egne sjanser, men fallet knakk også staven til Dahlqvist.

Dermed var Dahlqvist i utgangspunktet sjanseløst på oppløpet mot lagkamerat Ilar. Men i spurten stoppet Ilar helt opp, og slapp Dahlqvist forbi seg.

– Svensk laginnsats på høyeste nivå, konkluderte Torgeir Bjørn.

STOPPER: Her slipper Moa Ilar lagvenninne Maja Dahlqvist forbi seg. Du trenger javascript for å se video. STOPPER: Her slipper Moa Ilar lagvenninne Maja Dahlqvist forbi seg.

– Vi er på samme lag, så da får det være det. Jeg skulle ønske jeg hadde gått litt fortere, så jeg kunne ta meg videre. Men der og da føltes det ut som den riktige beslutningen, sier Moa Ilar til NRK på spørsmål om det var fair play.

– Tror du sveitserne ser på det som usportslig, at dere ikke gir alt?

– Ingen anelse. Vi er samme lag, og det er meg det går utover. Det får de mene, men vi gjør alt for hverandre. I dag var det et bevis på det. Man kan argumentere for at jeg gikk tom. Det vet ingen, sier Ilar.

Også Dahlqvist selv synes manøveren er innenfor fair play.

– Man skal kunne ta nytte av at man har verdens beste lag. Så føles det bra at jeg faktisk slår Nadine i semien, sånn at det ikke bare er Moas fine gest som gjør det til slutt, sier Dahlqvist til NRK.

TRIPPELFALL: Flere slet i den beryktede Lahti-svingen. Du trenger javascript for å se video. TRIPPELFALL: Flere slet i den beryktede Lahti-svingen.

Måtte trøstes

Fãhndrich var i samme semifinale som Dahlqvist. Der gikk svensken videre, mens sveitseren kun ble nummer fem og dermed røk ut.

– De er et lag. De jobber for hverandre og ikke mot hverandre. Det er hennes valg, jeg vet ikke hvordan jeg vil gjort det, sier Fãhndrich til NRK etter semifinalen på spørsmål om hva hun syntes om den svenske manøveren.

– Jeg ønsker veldig å vinne denne cupen, spesielt fordi hele laget jobber så hardt for meg, la hun til.

Men det gikk ikke. Sprintkula ble revet ut av hendene hennes i siste sekund. Da kom tårene, og finske Kerttu Niskanen måtte komme bort og gi litt trøst.

– Svenskene har et sterkt lag, mens hun er alene. Jeg sa noen oppmuntrende ord. I dag er 2.-plassen sur, men i morgen føles det bedre. Hun er veldig sterk, sier Niskanen til NRK.

– Når det er så jevnt, så blir man ekstra skuffa. Det er tøft, for det er stort for en sprinter og ta den kula her. Som sprinter er man ikke så ofte med i kampen om verdenscupen sammenlagt, så da er det sprintkula man går for. Det er stort, sier Dahlqvist om Fãhndrich sine tårer.

Sveitseren får også sympati fra den ferske vinneren av verdenscupen sammenlagt.

– Jeg føler med henne, hun hadde mulighet til å gjøre noe stort, men så glipper det helt på målstreken, sier Tiril Udnes Weng.

De norske herrene har gjort det samme som svenskene gjorde i dag, og det skapte reaksjoner:

Weng vant verdenscupen

I tillegg til sprintverdenscupen, ble også verdenscupen sammenlagt avgjort i dag.

Tiril Udnes Weng ledet verdenscupen med 110 poeng på Jessie Diggins, men amerikaneren røk ut i kvartfinalen. Dermed er forspranget blitt så stort at Weng uansett vil vinne verdenscupen sammenlagt, selv om det gjenstår et renn av sesongen.

– Det betyr jo mye. Det er et bevis på at jeg har hatt en stabilt god sesong. Jeg er fortsatt sulten på mer for jeg har lyst til å vinne mer, jeg har jo ikke så mange seire, sier Weng.

Weng har vunnet ett renn i verdenscupen i år.

Hun kronet en god sesong med en tredjeplass på sprinten. En bemerkelsesverdig prestasjon av Nes-løperen som bare hadde vært på seierspallen i verdenscupen én gang før årets sesong.