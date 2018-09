Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det ble avgjort på Kongressen til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), som holdes i kroatiske Porec.

Dahlin tar over etter at norske Anders Besseberg i vår trakk seg fra presidentvervet som følge av at han etterforskes for korrupsjon.

Latviske Baiba Broka og Olle Dahlin var de to eneste kandidatene i presidentvalget. Broka fikk 12 stemmer, mens 39 av stemmene gikk til svensken.

– Avstanden ble mye større enn jeg trodde. Jeg hadde en følelse av at Olle hadde en ledelse, men ikke at det var så stor. Olle fikk derimot klart mest applaus da han holdt sitt innlegg, så vi så det egentlig allerede da, sier president i Norges Skiskytterforbund, Erlend Slokvik, like etter valget.

NORGES REPRESENTANTER: Erlend Slokvik og Tore Bøygard. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

Pressen slapp ikke inn

Valgkampen mellom de to kandidatene har vært av den skitne sorten. Blant annet har NRK mottatt flere anonyme brev, hvor begge kandidatene har blitt kritisert. Dahlin blir beskyldt for å ha kjøpt stemmer fra mindre nasjoner, mens det i brevene fortelles at Broka ikke fikk sikkerhetsklarering da hun var justisminister i Latvia.

Valget fant sted bak lukkede dører, og pressen slapp ikke inn. Det til tross for at IBU har lovet mer åpenhet. Ifølge journalist Nick Butler skal delegatene som deltok på avstemningen ha fått beskjed om å ikke videreformidle informasjon fra møtet til pressen.

Norge ikke helt fornøyd med kandidatene

Slokvik sa før valget at det viktigste for Norge var å få et godt styre.

– Vi kan leve med begge kandidater, selv om ingen er blant våre favoritter. Det er viktigere at vi får et bra styre, fortalte Slokvik.

Han håper at Dahlin som ny president kan bety at 1. visepresident i Norges Skiskytterforbund, Tore Bøygard, blir valgt inn i styret.

– Det er en del land som har jobbet for Dahlin. De landene har vært tydelige på at de vil har Tore inn, så jeg tror han har gode sjanser for å bli en del av styret.

Hvem som skal danne det nye styret i Det internasjonale skiskytterforbundet er foreløpig ikke avklart.