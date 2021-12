Daglig leder i Brann går av

Det melder klubben på sin egen hjemmeside.

«Styret og daglig leder Vibeke Johannesen i Sportsklubben Brann er etter en grundig evaluering og prosess blitt enige om at Johannesen går av som daglig leder som ledd i arbeidet med å gjenreise klubben etter en svært krevende sesong. Arbeidet med å konstituere daglig leder pågår. Styret i SK Brann stiller samtidig sine plasser til disposisjon, og vil innkalle til et ekstraordinært årsmøte så snart valgkomiteen har en innstilling til nytt styre klart.», står det i pressemeldingen.

– Styret og Vibeke ble, etter en grundig evaluering og en helhetsvurdering av sesongen 2021, enige at det beste for klubben var å finne en ny daglig leder til å gjenreise Brann etter nedrykket, sier styreleder Siv Skard til NRK.

– På høy tid

Johannesen har vært daglig leder i Brann siden november 2014.

– Det finnes ikke overraskende. For Branns del er det på mer en høy tid at de begynner å ta noen grep, sier NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt om fratredelsen.

– Hvis Branns skal komme seg videre som klubb var man nødt til å få noen skifter i sentrale posisjoner, sier han videre.

IKKE OVERRASKENDE: Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket over fratredelsen. Foto: ALEM ZEBIZ / NRK

Tidligere denne uken ble det klart at styreleder Birger Grevstad og at styremedlem Geirmund Brendesæter hadde trukket seg fra sine roller.

Etter en turbulent sesong rykket Brann ned fra Eliteserien onsdag da laget tapte for Jerv på straffer i en ellevill kvalifiseringsfinale.

– Veldig vanskelig situasjon

Brann opplyser i pressemeldingen at arbeidet med å finne en permanent daglig leder vil starte så snart et nytt styre er konstituert.

DISPOSISJON: Styreleder Siv Skard, og resten av Brann-styret har stilt sine plasser til disposisjon. Et nytt styret velges i et ekstraordinært årsmøte. Foto: Hallvard Lyssand

– Vår vurdering er at det ansvarlige å gjøre i denne situasjonen som utviklet seg etter at tre styremedlemmer trakk seg denne uken, var å stille våre plasser til disposisjon, slik at en valgkomite kan få jobbe godt med å sette sammen et styringsdyktig styre. I den situasjonen vi er i, er det veldig viktig, sier Skard.

– Det er åpenbart at Brann befinner seg i en veldig vanskelig situasjon på grunn av nedrykket og den dårlige sesongen som har vært, forteller styrelederen videre.

Skard føler seg trygg på at Brann skal klare å snu den vanskelige situasjonen og rykke opp igjen.

– Det mener jeg at vi har gode forutsetninger for.

– Nå skal vi konstituere en ny daglig leder, og så blir det opp til det nye styret, som skal velges på ekstraordinært årsmøte, å ansette en ny daglig leder, sier hun avslutningsvis.