– Nicklas går i sommer, sier Bjørnebye til Dagbladet.

Bendtner har ikke vært med i troppen i de siste Rosenborg-kampene, og det har lenge vært spekulasjoner rundt hvorvidt han kommer til å forlate klubben i sommer.

Han har kontrakt med Rosenborg ut året.

Sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, sier klubben kunne ha solgt Bendtner tidligere. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– I hvert overgangsvindu har det vært stor interesse for Nicklas. Han kunne gått i første overgangsvindu i 2018, men han ønsket å bli. Det samme gjorde vi. Men han går i sommer, som en del av det som var prosjektet og intensjonen. Dette står vi ved som klubb, sier Bjørnebye til Dagbladet.

Bendtner var heller ikke med under torsdagens trening utenfor Lerkendal stadion. Ifølge trener Eirik Horneland var han syk.

Spørsmålene har haglet til Rosenborg-ledelsen de siste ukene: Hvorfor spiller ikke Bendtner, lagets største stjerne og dyreste spiller?

Tidligere denne uken spurte NRK Horneland hva som er status rundt Bendtner. Da svarte han at «det bruker han ikke tid på å kommentere».

Skal ha vært misnøye

Adresseavisen har også i dag en lengre artikkel som handler om at flertallet i spillergruppa skal ha vært misfornøyd med særbehandling av dansken i lengre tid.

Avisen har snakket med en rekke personer i klubben for å avdekke bakgrunnen for at Bendtner har vært utenfor kamptroppene. Allerede i mars skal Bendtner, ifølge avisen, ha fått beskjed fra trener Eirik Horneland om at han ikke har noen framtid i klubben.

Noen dager tidligere, 24. mars, skal en rekke Rosenborg-spillere ha gått av banen i protest mot manglende innsats fra Bendtners side i internkamper under trening.

Verken Horneland, sportssjef Stig Inge Bjørnebye eller klubbens tidligere trenere Kåre Ingebrigtsen og Rini Coolen vil kommentere Adresseavisens sak.

Etter 0-3-tapet for Molde i april, som er Bendtners hittil siste kamp for RBK, skal trenerne fra lederhold ha fått grønt lys til å fristille Bendtner fra kontrakten. Den prosessen pågår fortsatt, etter det Adresseavisen erfarer.

Bendtner: – Det gjør meg lei

Bendtner svarer i en epost til avisen, der han stiller seg uforstående til kritikken.

– Enkelte ting er riktig gjengitt, men det er vanskelig for meg å gjenkjenne flere av de anonymt plantede ryktene i saken. Det gjør meg lei, fordi jeg finner dem misvisende, skriver Bendtner blant annet.