Dagbladet: Alfie Haaland flytter til Sveits

Ruud videre til tredje runde i Roland Garros: – En tøff kamp

Casper Ruud levde opp til favorittstempelet mot italienske Giulio Zeppieri da han vant 6-3, 6-2, 4-6, 7-5i den andre runden av Roland Garros. Nordmannen er med det klar for tredje runde i den prestisjetunge Grand Slam-turneringen.

– Det var en tøff kamp. Jeg startet bra og fikk et tidlig servebrudd. Jeg servet selv bra. Det er det fine med å spille best av fem sett. Her har du sjansen til å kjempe deg tilbake. Han spilte mye bedre i det tredje og fjerde settet og ble veldig tøff. Jeg er veldig glad for å komme meg videre og at jeg ikke måtte ut i fem sett, sier Ruud i et intervju vist på Discovery+.

Selve kampen varte i rett over tre timer.

Ruud fikk en drømmestart på kampen og gikk opp i en tidlig 3-0-ledelse i første sett, noe som til slutt holdt til å vinne settet 6-3. I det andre settet brøt han italienerens serve to ganger og vant settet i overlegen stil, 6-2.

I det tredje settet våknet Zeppieri. Etter at han først reddet fire breakballer i første game, holdt han serve opp til 5-4. Da brøt han også Ruuds serve for første gang i kampen og vant settet 6-4.

Dermed måtte Ruud ut i et fjerde sett, hvor han brøt italieneren på stillingen 2-2. På stillingen 5-4 kunne Ruud dermed avgjøre kampen i egen serve, men Zeppieri brøt og sørget for ny spenning i settet.

Den ble imidlertid kortvarig. Ruud brøt tilbake, før han servet settet - og kampen - hjem.

I tredje runde møter vinneren av kampen mellom Thiago Augustín Tirante og Zhang Zhizhen.

Ruud tok seg helt til finalen i Roland Garros i fjor, hvor han tapte mot Rafael Nadal.