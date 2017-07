Dæhli om innlegget som hylles: – Hatt lyst til å si min mening lenge

– Jeg har hatt lyst til å si min mening lenge, og jeg følte det var rett øyeblikk, skriver Mats Møller Dæhli i en SMS til NRK.

Det har gått under et døgn siden St. Pauli-spilleren publiserte et flammende Instagram-innlegg om det han opplevde som et «ekkelt» kvinnesyn under tiden i England.

I innlegget, som ble publisert samme dag som Norges åpningskamp i fotball-EM, tar Dæhli et oppgjør med kvinnesynet i fotballen.

Han skriver blant annet at han «forakter alle som ikke viser jentene respekt, som slenger dritt og skriver dritt i kommentarfeltene nærmest for moro skyld».

– Voldsom respons

GLAD FOR STØTTE: Emilie Haavi ble glad da hun så innlegget til Mats Møller Dæhli. Foto: Vincent Jannink / AFP

I en kort kommentar til NRK skriver Dæhli at han nå ønsker at fokuset skal rettes mot jentene og resten av mesterskapet.

– Det er veldig mange medier som har henvendt seg til meg etter at jeg skrev innlegget, og det har ellers vært en voldsom respons. Det er veldig fint og det takker jeg for, men det jeg har ønsket å si det står på Instagram, skriver Tyskland-proffen, som nå befinner seg på treningsleir i Østerrike.

Dæhli har fått nærmere 6000 likes på innlegget og det har i tillegg blitt spredt i stor hastighet på Twitter.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Betyr mye at det kommer fra profilert herrespiller

Landslagsspiller Emilie Haavi forteller at Instagram-posten ble en snakkis i troppen søndag ettermiddag.

– Jeg ble veldig glad da jeg leste innlegget. Det betyr mye at det kommer fra en profilert herrespiller, som ham, sier Haavi.

– HYGGELIG KOMMENTAR: Ingvild Isaksen setter pris på ordene fra Dæhli. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Landslagskollega Ingvild Isaksen beskriver kommentaren fra Dæhli som «svært hyggelig».

– Mats belyser noen ting som vi sliter med kanskje spesielt her i Norge. Internasjonal får vi mer anerkjennelse. Du ser det for eksempel på interessen rundt dette mesterskapet her. Vi henger kanskje litt etter på dét punktet i Norge, sier Isaksen.

Stabæk-spilleren forteller at hun i utgangspunktet skulle ønske at man slapp å ha en debatt rundt kvinner og fotball i det hele tatt.

– Vi bruker ikke så mye energi på hva som blir skrevet i kommentarfeltene. Det er folk som egentlig ikke bryr seg. Vi prøver å nå ut til jenter som spiller fotball, og som ser opp til oss, og inspirere dem som ønsker å bli inspirert. Jeg synes det blir flere av dem også i Norge. Det setter vi veldig stor pris på, sier hun.

SE VIDEO: Norge fikk en verst tenkelig start på fotball-EM. Her kan du se 1-0-scoringen til Nederland. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Norge fikk en verst tenkelig start på fotball-EM. Her kan du se 1-0-scoringen til Nederland.

Får mer respekt i USA enn Norge

Isaksen får støtte av Haavi, som håper at diskusjonen ikke tar fokuset vekk fra prestasjonene på banen.

– Men samtidig når vi har så mye oppmerksomhet her nå, så er det fint at innlegg som dette kommer frem i lyset, sier Haavi, som til daglig er fotballproff i Boston Breakers.

– Dæhli beskriver en del fordommer. Har du opplevd noe av det samme selv?

– Jeg har ikke opplevd noe sånt personlig, men man vet jo hva slags sjargong det er der ute. I USA er jeg skikkelig stolt av å være kvinnelig fotballspiller. Amerikanerne synes det er skikkelig kult, svarer Haavi og fortsetter:

– I Norge kan man bli spurt om hva man driver med, og hvis jeg svarer «jeg spiller fotball», kan man få spørsmål «hva er din egentlige jobb?». Det er godt å kjenne på hvordan det er i USA.

Maren Mjelde er lei av folk som lirer av seg stygge kommentarer.

– Det kan være kommentarer som gjelder fysikken og slikt, og det må folk bare legge fra seg. Det har jeg opplevd mange ganger er at folk har hatt meninger om kvinnefotball før de har sett kamper, men så kommer de og ser og får en annen mening, sier landslagskapteinen, som synes det er gledelig å se at trenden er i ferd med å snu - også i Norge.