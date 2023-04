Da Tuva Hansen fikk diagnosen, skjøt karrieren fart: – Det har gått fra helvete til himmelen

Du leser NRKs nye intervjuspalte «På hjemmebane». Her møter vi kjente idrettsprofiler og stiller dem en rekke spørsmål om stort og smått.

I dag: Fotballspiller Tuva Hansen (25).

Aktuell med: Går for gull i Bundesligaen med Bayern München og suksess i sommerens VM med Norge.

Aller først starter vi med fem faste spørsmål:

– Utenom idretten, hva bruker du mest tid på?

– Vilja, hunden min. Hundre prosent. Jeg er veldig glad i henne. Hun er jo mer kjent enn meg, er stor på Instagram og enda større på TikTok. Jeg prøver å ikke snakke om henne hele tiden, men det er hundre prosent det jeg bruker mest tid på utenom fotballen. Det er jo også derfor jeg har henne, så jeg skal tenke på noe annet enn fotballen og det hjelper meg veldig.

HUNDEMAMMA: Tuva Hansen har fått med seg hunden Vilja til Tyskland og bruker mye tid sammen med henne. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal

– Når brukte du sist 1000 kroner eller mer på en middag?

– Det var da kjæresten var på besøk for noen dager siden. Det var jeg som spanderte. Det er sånn det er i forholdet, uansett hva han sier.

– Hva er det dummeste kjøpet du har gjort det siste året?

– Det må være Nintendo Wii, som jeg brukte i to måneder og ga videre til tanteungen min fordi jeg ble lei. Jeg kjøpte mange spill, cover. Jeg kjøpte alt. Jeg tror jeg brukte ti tusen på det. Det var litt bomkjøp.

– Hva er det som gjør det skikkelig forbanna?

– Det er helt klart å tape og spesielt når folk gnir det inn. Det er det verste jeg vet om. Aurora Mikalsen (keeper for Norge og Brann) er den verste å tape for på trening, hundre prosent. For hun holder ikke kjeft etterpå.

HATER Å TAPE: Tuva Hansen er kanskje landslagets dårligste taper, og ekstra ille blir det når tidligere klubbvenninne Aurora Mikalsen «gnir det inn». Foto: Torstein Bøe / NTB

– Hva er din mest kontroversielle mening?

– Jeg føler vi kvinner av og til misbruker likestillingskortet. At vi bruker det i situasjoner hvor det kanskje ikke hører hjemme, bare for å ha noe å komme med. Jeg har ingen konkret eksempel jeg kommer på, men mer på generell basis. Det er mange viktige likestillingssaker, og det er jeg for. Ikke misforstå meg. Men av og til føler jeg vi bruker det selv når det ikke handler om likestilling en gang. Man blir litt oppgitt over at det alltid dukker opp i kommentarfelt for eksempel. For noen forskjeller er det jo mellom kvinner og menn. Fysiske forskjeller er det, og det må man akseptere i stedet for å gå i krig mot det motsatte kjønn hver gang, synes jeg da.

– Hvordan har den første tiden etter overgangen til Bayern München vært?

– Det har vært veldig gøy. Jeg trives overraskende bra. Jeg trodde jo at jeg ville trives i gruppa, men jeg visste ikke at det var en så god gjeng jeg kom til.

– Du sier du er overrasket, hva hadde du forventet?

– Det er jo et konkurransemiljø og et veldig høyt nivå, så jeg hadde kanskje forventet at det skulle være litt mer kniving innad i gruppa. Men nei. Jeg er veldig heldig tror jeg.

FULGTE TRENEREN: Tuva Hansen (t.v.) gikk til Bayern München kort tid etter at Alexander Straus tok over som trener i den tyske storklubben. Før det var de begge i Brann. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det virker som du og den norske treneren Alexander Straus har en veldig god relasjon, er det noe som kan by på problemer?

– God relasjon det har vi, og det har vi alltid hatt. Sånn er det jo bare med noen spillere og trenere. Jeg tror ikke det skaper noen komplikasjoner. Jeg sier veldig ofte hva jeg mener og vi har våre diskusjoner og krangler. Jeg blir ikke favorittstempla i det hele tatt. Men man merker at vi har en god relasjon og det er jo egentlig bare positivt.

– Så du tør å kjefte på Straus?

– Ja, og han tør å kjefte på meg også. Det går begge veier. Jeg tror noen av jentene får litt hakeslepp hvis vi begynner å diskutere og vi skriker og bruker norske gloser. Folk sier jeg må roe meg ned og sånn. Men det er jo sånn vi er – begge er veldig engasjerte.

– Hvordan var overgangen fra Toppserien til Bundesliga for deg?

– Oppkjøringen kom litt brått på med totimersøkter to ganger om dagen. Det kom like etter siste kamp i Norge som var cupfinalen 5. november, så det gikk rett på. Det resulterte egentlig i mye behandling. Muskulaturen var bare helt død. Det ble så mye belastning at du nesten ikke kjenner at du er sliten for du er konstant sliten. Det var jo de første ukene, men i sesong får du mer overskudd.

– Var det noe tidspunkt i oppkjøringen hvor du tenkte «hva har jeg gjort?».

– Nei, jeg føler jeg var veldig innstilt på det. Jeg hadde jo litt overskudd fordi jeg var så gira på å være der. Jeg tror jeg levde litt på det i starten fram til jeg merket at muskulaturen trengte litt behandling for å henge med. Det ble litt skavanker, stive lysker. Jeg måtte ta litt ansvar og si «nei, jeg må gå av for jeg må «nåla»(få akupunktur), hvis ikke ryker lysken». Det er jeg glad for at jeg gjorde. Det tror jeg handler litt om at jeg er 25 og kjenner min egen kropp. Hadde jeg vært 20 er jeg ikke sikker på om jeg hadde klart å stoppe i tide.

BRÅ OVERGANG: Kroppen hang ikke helt med på overgangen fra Toppserien til beinhard oppkjøring i Bundesligaen. Det førte til en sliten kropp og mye behandlinger den første tiden i Tyskland. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det som skulle være Bundesliga-debuten din ble ikke noe av. Bortekampen mot Turbine Potsdam ble utsatt – fortell om det.

– Vi reiste til Potsdam og der var banen så hard fordi det var frost. Den var helt frossen. Det gikk ikke an, du kom ikke ned i gresset. Det var litt rart å komme der og erfare det. Det er jo som for eksempel med Avaldsnes og Kolbotn, at banen ikke er på stell. Så merker du at det er sånn i denne ligaen også. Det var litt sånn: «Oi, velkommen til Tyskland!».

– Det kom kritikk for at det ikke ble avklart tidligere og for at det ikke er de samme kravene til oppvarming av banen i kvinnenes Bundesliga som i herrenes. Hvordan synes du situasjonen ble håndtert?

– Jeg synes jo hele situasjonen er litt rar – at det går an. Du vet jo hva gradene er. Hvis dere ikke har varme under banen, så fryser den jo. De fikk løst det med kampen og håndtert det på best mulig måte etterpå, men det ble jo et hardere program for oss med tanke på belastning av spillere. Men sånn er det, ting skjer.

STORSPILLER: Det tok ikke lang tid før Hansen fikk plass i startelleveren og ble en nøkkelspiller i Bayern München. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

– I en BT-reportasje forteller du at du har vært plaget av endometriose i mange år. Kan du fortelle hvordan det har preget deg?

– Jeg har sett i medisinskapet vårt hjemme på Bryne. De begynte å ta smertestillende for menssmerter som 13-åring. Det er mange år med smertestillende og veldig mye smerte. Jeg ble så dårlig at jeg til slutt kastet opp. Det var på det verste da jeg var rundt 19. Da begynte det å skje både under eggløsning og menstruasjon. Da hadde jeg nesten ikke sjans til å håndtere det. Det var skikkelig, skikkelig ille. Jeg har jo vokst opp med å spille med gutta og de trodde kanskje at det bare var menssmerter, men det var jo ikke bare det. Når ikke prevensjonsmidler og andre hjelpemidler har noen effekt, begynner man å lure på hva som er galt. Jeg er veldig takknemlig for at jeg gikk til gynekolog og fant ut av det, for så å ta operasjon i 2019. Jeg har ikke hatt smerter etter det, bank i bordet. Og jeg går ikke lenger på smertestillende. Det har vært helt fantastisk for min del. Det har gått fra helvete til himmelen.

Fakta om endometriose Ekspandér faktaboks Endometriose er en betennelseslignende tilstand der vev som ligner det i livmoren vokser utenfor livmoren

Det tar i snitt sju år å få stilt diagnosen. Den stilles som regel ved kikkhullskirurgi

Fordi symptomene kan være svært ulike, er feildiagnostisering vanlig

Vanlige symptomer kan blant annet være kraftige smerter ved menstruasjon, kraftig blødning, vansker med å bli gravid, smerter under samleie og tretthet

Endometriose forekommer hos omtrent 10 prosent kvinner og er den vanligste kvinnesykdommen vi har

Mange lever uten symptomer

Omtrent 40 prosent av infertile har endometriose

Vevet kan vokse på eggleder, eggstokker, bukhinne, tarmer, urinleder- og blære

Den vanligste behandlingsformen er kikkhullsoperasjon og prevensjonsmidler som p-piller eller spiral Kilde: Endometrioseforeningen

– Visste du hva det var før du fikk diagnosen?

– Nei, ikke før jeg fikk vite at jeg hadde det selv. Folk snakket ikke så mye om det. Jeg ble medlem av ulike grupper og begynte å snakke åpent om det med andre der. Jeg forstår ikke hvorfor det skal være tabu. Det er jo bare sånn det er – det er sånn kroppen fungerer. Hvis én av ti damer har det, så er det mange der ute som sliter med dette.

– Du gikk ti år med smerter. Hvordan påvirket det fotballkarrieren din?

– Det gjorde at jeg måtte ta fri fra trening. Jeg husker glimt og har blitt gjenfortalt litt fra samlinger på U-landslaget, når jeg har slitt. Jeg hadde fått mensen på samling og lå på rommet og kastet opp. Syklusen måtte jeg følge med på hele tiden og jeg måtte ta så mye smertestillende. Det minner om å være dopa når du springer rundt og er svimmel. Du må bare få vekk smertene. Så det har jo påvirket meg, men jeg føler på en måte at det har gjort meg sterkere – at jeg heller biter tennene sammen når jeg kjenner litt, enn at jeg går av banen.

SMERTEFULL TID: Smertene preget fotballkarrieren til Tuva Hansen i mange år. Operasjonen i 2019 endret livet hennes, og plutselig var hun smertefri. Foto: Berit Roald / NTB

– Hva betydde det for karrieren din at du tok operasjonen i 2019?

– En ting er smertene, men jeg gikk også på doble hormontabletter i tillegg for å få vekk smerten. Etter operasjonen sluttet jeg på de medisinene. Det hadde veldig mye å si, og jeg fant fort ut hvordan kroppen min egentlig var uten disse ekstra tingene. Det var egentlig i Klepp sommeren etter operasjonen at utviklinga mi skjøt fart, før jeg kom til Sandviken.

– Jeg håper virkelig at folk tør å gå til gynekolog og snakke åpent om endometriose. Hvis man virkelig sliter med det kan det være en god løsning å operere, om ikke andre ting fungerer. For meg hadde det alt å si.

Tuva Hansen og det norske landslaget møter Spania torsdag 6. april og Sverige tirsdag 11. april i en siste test før VM i sommer. Kampene kan du se i NRK TV.