Det er umulig å telle de norske flaggene som omkranser løypa, men det er titusener.

Det er 22. februar 1994 og noe annet enn norsk gull i OL-stafetten på Lillehammer er egentlig helt utenkelig. Thomas Alsgaard og Bjørn Dæhlie har dominert i OL, og de har med seg solide karer som Sture Sivertsen og Vegard Ulvang på de klassiske etappene.

I folkehavet står det også noen få som håper at Norge mot alle odds skal få bank.

En av dem heter Enrico Pellegrino. Han har tatt turen fra hjembygda Nus-Saint-Barthélemy i Aosta-dalen nordvest i Italia.

Enrico står der med en liten drøm om at Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta og Silvio Fauner skal gjøre det utenkelige.

DEN ITALIENSKE TRIUMFEN: Med pappa Pellegrino på tribuneplass slo Silvio Fauner uslåelige Bjørn Dæhlie i OL-stafetten på Lillehammer. Foto: Gunnar Lier / NTB scanpix

Lidenskapelig pappa

Ingen som så den, glemmer duellen på siste etappe. Bjørn Dæhlies paniske kamp for å kvitte seg med Silvio Fauner. Dæhlies kapitulasjon, da han stoppet helt opp for å få italieneren forbi før nedkjøringen til stadion. Og Fauners maktdemonstrasjon på selve oppløpet.

Proppfull av stolthet over de italienske heltene reiser Enrico hjem til sine sønner, fem år gamle Francesco og tre år gamle Federico.

– Vår far har en lidenskap for denne sporten, så kanskje bestemte han seg for å prøve å gi oss den samme lidenskapen da han kom tilbake fra Lillehammer, sier Federico Pellegrino nokså nøyaktig 25 år etterpå.

Hvis det var Enricos intensjon å få sønnene til å bli skiløpere, lyktes han hundre prosent med én av dem. Torsdag stiller Federico Pellegrino til start som regjerende verdensmester i VM-sprinten i Seefeld.

For et år siden tok han også OL-sølv i sprint, kun slått av Johannes Høsflot Klæbo.

Så opp til Del Piero

Men til tross for farens entusiasme, var det ingen selvfølge at tre år gamle Federico skulle bli skistjerne. Riktig nok var han glad i å gå på ski, men han var vel så glad i å spille fotball. Og etter at OL-heltene fra Lillehammer ga seg, ble det færre nasjonale helter å se opp til for unge skiløpere.

I stedet fant Federico sine helte på Stadio delle Alpi, der favorittlaget Juventus spilte.

HELTEN: Som tenåring så Federico Pellegrino opp til Alessandro del Piero. Kanskje ikke så rart når den lokale klubben heter Juventus. Foto: MASSIMO PINCA / Ap

– Jeg visste ikke hva verdenscup, mesterskap og OL var for noe. Jeg elsket å spille fotball, og mitt største forbilde var Alessandro del Piero, forteller Pellegrino.

– Var din drøm å bli Juventus-spiller?

– Jeg bor så nær Torino, så jeg heier på Juventus. Når jeg har tid om våren, drar jeg på kamp for å se spillerne mine, først om fremst Cristiano Ronaldo akkurat nå. Men jeg bor i fjellene, og veldig få fotballspillere der blir så gode at de kan spille i serie A, så det var ingen drøm. Jeg ville bare nyte å spille fotball, akkurat som jeg nøt å gå på ski.

Vekker i Sotsji

Så mye nøt han å gå på ski at han etter hvert ble temmelig god. Da han nådde junioralder, skulle han også få sitt første forbilde på langrennsski.

– Petter Northug ble mitt idol. Han er fire år eldre enn meg, og jeg begynte å konkurrere i verdenscupen da han var på sitt beste, så jeg var veldig glad for å få se ham gå på ski, sier Federico Pellegrino.

– Hva var det med Northug som inspirerte deg?

– Hans måte å vinne på. Han var veldig sterk, men noen ganger vant han ikke bare med beina, men med hodet. Han var veldig smart og jeg prøvde å bli like god som ham. Første gang jeg slo ham i en finale, var jeg veldig, veldig glad, sier Pellegrino.

Vi skal komme tilbake til det, men vi må ta turen via OL i Sotsji i 2014. Pellegrino ble nummer elleve i sin OL-debut, for øvrig plassen bak Northug.

Meritterte Northug var naturligvis skuffet over å ryke i semifinalen i OL. Noe mer overraskende var Pellegrino det samme.

– Jeg var sterk, men ikke sterk nok til å kjempe om medalje. Så da jeg kom hjem, begynte jeg å tenke: «Jeg må endre noe i livet mitt, jeg må være mer profesjonell, jeg må trene mer». Og sånn startet et nytt prosjekt med en ny trener, og jeg var virkelig motivert for å gjøre det, forteller 28-åringen.

Framgangen kom fort. 21. desember samme år kom den første verdenscupseieren i Davos, i et løp der Petter Northug ikke deltok.

Kunsten å slå Petter Northug

Bare et par uker senere, på Petter Northugs 29-årsdag 6. januar 2015, står Pellegrino sammen med sitt forbilde i finalen i Val Müstair.

Det er Martin Johnsrud Sundby som leder inn i siste sving, foran Northug og Pellegrino. Pellegrino skjønner at dette er muligheten.

Skal han slå Petter Northug på et oppløp, er det nå eller aldri.

Se hvordan det gikk:

VISTE NORTHUG RYGGEN: Den første seieren over Petter Northug er noe å feire. Du trenger javascript for å se video. VISTE NORTHUG RYGGEN: Den første seieren over Petter Northug er noe å feire.

– Hundre meter før mål var jeg på tredjeplass, og så vant jeg. Jeg husker at rett etter målgang gikk jeg bort til ham og sa «takk for inspirasjonen», forteller Pellegrino med et lurt smil.

I hans øyne var det tidenes beste langrennsløper han slo. Intet mindre.

– Ja, definitivt.

– Hvorfor mener du Northug er tidenes beste?

– I Falun i 2015 vant han sprinten og femmila, de mest motstridende øvelsene. Han vant begge! I Val di Fiemme i 2013 sa mange at han er best mann mot mann i en fellesstart eller en sprint, men individuelt er han ikke så sterk. Og så vant han, sier Pellegrino, med referanse til 15-kilometeren med intervallstart.

– Han var den mest komplette. Det eneste han ikke vant, er en av de små tingene jeg har – kula fra sprintverdenscupen – så i sprint kunne han kanskje gjort mer. Men i VM var han alltid en av de sterkeste, fastslår Pellegrino.

Tror Klæbo kan overgå Northug

Pellegrino vant sprintverdenscupen i 2015/16-sesongen og ble verdensmester i 2017. Da var det ikke lenger Petter Northug som var nordmannen å slå. Johannes Høsflot Klæbo var det nye stjerneskuddet.

– Jeg tror at han i løpet av noen år kan være den sterkeste langrennsløperen noen gang, hvis han takler å leve med presset i mange år, sier Pellegrino om sin store sprintrival.

Duellene mellom Pellegrino og Klæbo har hevet nivået i sprintlangrenn til et nivå verden neppe før har sett.

– I VM i Lahti for to år siden visste vi at Klæbo ikke bare var framtida i sporten, men nåtida. Så jeg måtte vinne mitt VM da, sier den blide italieneren, som altså gjorde nettopp det.

Lørdag vant han den siste verdenscupsprinten før VM i Seefeld. I Cogne, som i likhet med hjembygda Nus-Saint-Barthélemy ligger i Aosta-dalen, var Pellegrino helt suveren, selv med et stavbrekk i finalen.

VM-formen er som den skal være.

VM-GULLET: Federico Pellegrino legger Sergej Ustjugov og Johannes Høsflot Klæbi bak seg og bli sprintverdensmester i Lahti. Du trenger javascript for å se video. VM-GULLET: Federico Pellegrino legger Sergej Ustjugov og Johannes Høsflot Klæbi bak seg og bli sprintverdensmester i Lahti.

Det ingen har klart

Men Johannes Høsflot Klæbo var ikke blant dem som tok veien til Pellegrinos hjemtrakter. Pellegrino vet ar premissene endres så fort Klæbo er på plass igjen.

– Akkurat nå er det vanskelig å se for seg å slå ham i en så stor konkurranse, etter OL i Pyeongchang der han var veldig sterk, så det er ikke lett. Etter min mening starter han alltid som mannen som må vinne, fordi han er den sterkeste, ikke jeg, påpeker Pellegrino.

Det har han naturligvis tenkt å bruke til sin fordel:

– Jeg kan holde en lav profil, bli bedre og bedre, og kanskje slå ham!

21. februar 2019 kan Federico Pellegrino bli den første herreløperen i historien til å vinne to VM-gull på rad i sprint.

– Å ta OL-medalje i klassisk er kanskje det største jeg har gjort i karrieren, men nå har jeg en god mulighet til å bli den første som tar to VM-gull i sprint, så jeg er virkelig motivert og vil være på mitt beste for å klare det, sier han.

Det spørs om Enrico Pellegrino ville trodd det om noen hadde sagt det den magiske OL-dagen på Lillehammer 22. februar 1994.

Store ting kan utrettes på 25 år.