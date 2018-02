Da Canada ledet 8–4 i den åttende og siste omgangen fant det norske paret ut at det ikke var vits å fortsette oppgjøret.

– Det føles surt å tape, men de var bedre enn oss på å lese alt, kommunikasjon og å lese isen. Men vi kan ikke gå rundt og sutre over tapet, sier Nedregotten til NRK etter semifinaletapet.

Norge slo Canada 9–6 i den første kampen i gruppespillet. Det er Canadas eneste tap i turneringen, og i semfiinalen fikk kanadierne sin revansj mot Norge.

– Canada var favoritter før kampen. De har to knallgode spillere med OL-gull fra før. De vet hva som skal til, men vi får bare ta med lærdommen, sier Nedregotten til NRK.

Nå venter bronsekamp natt til tirsdag norsk tid. Der møter de enten Sveits eller OUR (Olympiske utøvere fra Russland).

TAKK FOR KAMPEN: Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien ga opp etter den syvende omgangen. John Morris og Kaitlyn Lawes tok dermed finaleplassen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dårlig start

Skaslien og Nedregotten havnet under 0–2 i første omgang, men utlignet raskt til 2–2.

Men Canada dro igjen ifra i løpet av den fjerde og femte omgangen med storspill fra Kaitlyn Lawes og John Morris. Da den rutinerte duoen gikk opp i en 5-2-ledelse, så kampen ut til å være avgjort.

Men Magnus Nedregotten utnyttet svakt canadisk spill i den sjette perioden. Nordmannen tok ut to steiner med Norges siste stein, og vips så var stillingen 5–4 til Canada.

Canada koblet derimot et nytt grep om kampen da de gikk opp til en 8-4-ledelse i den syvende omgangen. Da var det over for Norges del.

– De er mer presise enn oss, og er hakket bedre hele veien. Det raknet litt på slutten, sier Skaslien til NRK.

– Kunne dere gjort noe annerledes?

– Det var noen nøkkelsteiner vi bommet på. Hadde vi truffet på dem, hadde det vært lettere, svarer Skaslien.

DISKUTERER: Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien underveis i oppgjøret. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

God start

Skaslien og Nedregotten innledet turneringen knallsterkt med seier over det canadiske laget som er motstander i semifinalen mandag.

Norge vant fire av sine fem første kamper, men tapte stygt i de to siste kampene i grunnspillet. Begge ganger ville en seier sikret semifinalebillett, men etter 3–10 mot USA ble det 3–9 mot Kina.

I omspillet ble det seier mot Kina, og da sikret Norge semifinaleplassen. Der ble Canada for sterke, og Norge må dermed vinne for å ta medalje.

– Fjerdeplass vil være en skuffelse, sier Nedregotten.