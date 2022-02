Curlingekteparet slo topplag

Ingen alvorlig skade på Sejersted – kjører trolig super-G

Adrian Smiseth Sejersted leverte et godt utforrenn mandag, men 27-åringen var preget og hadde hadde tydelige smerter da han krysset målstreken. Nå har alpinisten blitt sjekket av legeteamet og fått gode nyheter.

– Adrian Sejersted fikk forbigående smerte i venstre kne under en kompresjon i dagens utforkonkurranse. Undersøkelser i regi av alpinlandslagets helseteam har ikke avdekket tegn til alvorlig kneskade, og det er gode utsikter for at Adrian stiller til start på morgendagens super-G, opplyser landslagslege Trond Floberghagen.