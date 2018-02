– Det må bare stå for hans regning, altså. Jeg er totalt uenig, sier Norge-trener Thomas Løvold til NTB.

Temaet er kameraten Christoffer Svaes uttalelser om at han mener mixed double-curling ikke er moden som OL-gren ennå. Svae har blant annet VM-gull og OL-sølv på merittlisten, og mener mixed doubles burde vært en prøvegren i årets OL.

– Da synes jeg han kan sette seg litt mer inn i mixed curling, sier Løvold og bemerker at Svaes timing, dagen før en medaljekamp i OL, ikke er ideell.

Sterke nasjoner mangler

Blant Svaes argumenter for at mixed double ikke burde stå på OL-programmet, er blant annet at flere antatt sterke nasjoner ikke har fått mulighet til å stille mixed-lag i årets vinterleker.

– Foreløpig stiller ikke alle nasjonene med sine sterkeste kort, blant andre Sverige, som antakelig har et av verdens beste mixed double-lag.

KRITISK: Christoffer Svae Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Sverige har vel besluttet at hvis man satser på lagidrett, så får man ikke satse på mixed double i tillegg. Vi har derimot et godt lag, der begge spillerne har dedikert seg til lagidrett ved siden av mixed double, og derfor stiller vi bedre forberedt, sa Svae til NTB mandag.

– Mixed vanskeligere

Kristin Skaslien har kjent Svae i en årrekke, men er ikke enig med curlingkameraten.

– Jeg synes mixed double er en fantastisk form for curling. Det går kjappere, du har flere steiner i spill, det er publikumsvennlig. Jeg tror ikke han har spilt så mye mixed double, sier hun og minner om at nivået i den relativt unge curlinggrenen har hevet seg de siste årene.

– Han kan få prøve selv, da. Det er mye vanskeligere å være utpå der og spille mixed double enn å spille vanlig herrecurling. Du er mer naken på isen, du har ikke to kostere og et firemannslag som du kan gjemme deg bak hvis du sliter litt selv.

Forsvarer tanken bak

Skasliens partner Nedregotten er ikke udelt kritisk til Svaes utspill, men synes det er riktig at mixed double er med på OL-programmet i Sør-Korea.

– Det kommer litt an på hvordan du definerer at et OL skal være. Det er ikke mange år siden OL handlet like mye om å delta som å vinne for amatører. Jeg synes OL er en kjempefin bevegelse der du kan få inn en gren som mixed double, sier Nedregotten.

Tirsdag tapte Skaslien og Nedregotten 4-8 i bronsekampen mot OUR.

– Det var en dårlig dag på jobben, og det er veldig kjipt når vi har lagt ned så mange timer trening, sier Skaslien til NRK.