Cuptittel for Høgmo

Suspensjon og millionbot for Jürgen Klopp

Liverpool-manager Jürgen Klopp er suspendert i to kamper på grunn av sitt utbrudd etter 4–3-seieren mot Tottenham. Det betyr at han ikke får ledet laget sitt fra benken i søndagens kamp mot Aston Villa.

Den andre kampen blir «hvilende» fram til slutten av 2023/24-sesongen på betingelse at han ikke begår lignende lovbrudd, melder NTB.

Ifølge Liverpool Echo er Klopp også ilagt en bot på 75.000 pund, noe som i øyeblikket tilsvarer en drøy million norske kroner.

Liverpool-sjefen var lite imponert over kampleder Paul Tierney etter en dramatisk overtidsseier på Anfield. Han sa blant annet at han ikke vet «hva den mannen har mot oss».

Klopp fortalte videre at Liverpool og Tierney har en forhistorie med avgjørelser i tidligere kamper, men avviste at han mente å rokke ved dommerstandens integritet. FA melder at Klopp har innrømmet at hans kommentarer etter kamp var upassende oppførsel.

Liverpool ligger øyeblikket på femteplass i Premier League, og kjemper en intens kamp for å ta igjen enten Manchester United eller Newscastle i jakten på mesterligadeltakelse neste sesong.

(NRK/NTB)