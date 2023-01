Cupsmell for Haaland og Manchester City: – De er helt ute av det

– Jeg kan ikke huske å ha sett dårligere 45 minutter under Pep Guardiola, sa Jamie Redknapp i Sky Sports-studio etter halvspilt kamp på St. Mary's Stadium.

Det var nok få som levnet Southampton, tabelljumbo i Premier League, store sjanser mot Manchester City, selv på hjemmebane, i ligacupens kvartfinale.

Men Southampton rystet Guardiola & co. Spanjolen så rett og slett resignert ut der han satt i stolen sin.

– Det beste laget vant. Vi spilte ikke bra. Det var en dårlig kveld. Motstanderen var bedre i kveld, så vi må bare gratulere dem, sier Pep Guardiola til BBC.

– Helt ute av det

– Jeg kan ikke huske mange gangene der Manchester City har vært så svake i løpet av de siste sesongene. Nå må vi snart se de store navnene, sa Chris Sutton på BBC Radio 5 Live.

Og det fikk vi: På stillingen 2-0 til Southampton, etter scoringer fra Sekou Mara og Moussa Djenepo, sendte Guardiola både Kevin De Bruyne og toppscorer Erling Braut Haaland inn.

Uten at det hjalp.

– Det her er kanskje det dårligste jeg har sett av Manchester City de siste fire-fem årene. Det var rett og slett helt grusomt, sier Pål-André Helland i Viaplay-studio etter kampen.

Den norske målmaskinen hadde knapt noen ballberøringer og kom aldri spesielt nære noe som kvalifiserer seg til en målsjanse. Manchester City hadde faktisk ikke et eneste skudd på mål denne onsdagskvelden.

For Southampton og Mohamed Elyounoussi ble onsdagen en kjempetriumf, og jubelbrølet fra hjemmepublikumet da sluttsignalet gikk levnet ingen tvil om at dette var en helt spesiell bragd.

NORSK DUELL: Erling Braut Haaland og Mohamed Elyounoussi under onsdagens kvartfinale. Sistnevnte gikk seirende ut av den norske duellen. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

I likhet med Haaland startet «Moi» på benken, men ble byttet inn etter en times spill.

Manchester City har vunnet ligacupen åtte ganger, nest flest i historien, (bak Liverpools ni titler), men røk onsdag på hodet ut.

– Det er ikke ofte du kan kritisere Manchester Citys angrepsspill, men det kan du i dag. De er helt ute av det, sier Sky Sports-journalisten Lewis Jones.

Guardiola sendte et noe svekket, men fortsatt sterkt lag, ut mot Southampton. Nå gjelder det å omstille seg fort for Haaland & co. Allerede lørdag ettermiddag venter Manchester-derbyet mot deres formsterke byrival Manchester United.

Møter Newcastle i semifinalen

Southampton, som ikke har vunnet en ligakamp siden 19. oktober, så ut som et helt annet lag enn det vi har sett tidligere denne sesongen. De spilte med intensitet og vilje, skapte sjanser og gjorde det rett og slett veldig vanskelig for et usedvanlig tafatt Manchester City-lag.

– Fantastisk av Southampton i kveld, skriver Premier Leagues mestscorende spiller gjennom tidene, Alan Shearer, på Twitter.

– En ting er å slå Manchester City, men å slå dem på denne måten er imponerende. De har aldri vært særlig truet. Manchester City må dra hjem og finne svarene på hvorfor så mange fantastiske spillere kan utgjøre et så dårlig kollektivt, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås mot slutten av kampen.

Og nå er de klare for semifinale i ligacupen.

Der møter Southampton Newcastle United over to kamper i semifinalen. Manchester United og Nottingham Forest møtes i den andre semifinalen.

Semifinalen spilles i slutten av januar, og etter å ha tatt selveste Manchester City, kan «Moi» og Southampton tillate seg å drømme om en finale på Wembley 26. februar.