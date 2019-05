Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Nummer fire i eliteserien burde egentlig ikke få problemer mot nummer 14 i 1. divisjon, men det fikk de: Bodø/Glimt tapte hårfint 2-1 mot Strømmen da lagene møttes i cupens andre runde onsdag kveld.

Glimt-trener Kjetil Knutsen innrømmer at han har vært redd for at utfallet ville bli slik.

– Jeg fryktet kampen. Jeg har sett at vi har vært slitne. Først og fremst må vi takke Strømmen for en flott innsats. Vi greier ikke komme opp det nivået vi må for å vinne kampen, sier Knutsen.

Bodø/Glimt er årets første eliteserielag til å ryke ut av norgesmesterskapet.

– Vi har hatt et veldig tøft kampprogram, og det er bare litt tomt. Gutta er slitne. Vi har en kraftkrevende stil og vi er rett og slett ikke i stand til å få den kraften inn i dag. Du skal ikke falle langt ned før det er tett og jevnt mot et OBOS-lag. Det har vært større overraskelser i cupen enn denne, sier Knutsen, før han legger til:

– Men vi må bare beklage. Vi er ekstremt skuffet.

Øystein Vestvatn scoret Strømmens første mål etter 30 minutters spill, etter at han steg til værs og headet ballen i mål etter et innlegg fra høyrekanten.

Strømmen fortsatte å skape sjanser og ledet 1-0 helt til det 81. minutt. Da scoret Izidoro Gomez for Bodø/Glimt, og kampen gikk til ekstraomganger.

Helt på tampen av den første ekstraomgangen sendte Håvard Thun Strømmen i ledelsen igjen.

Bodø/Glimt presset på for å utligne nok en gang, og noen minutter ut i den andre ekstraomgangen gikk ballen i mål. Dommeren annullerte imidlertid målet fordi han mente ballen hadde vært utenfor banen like i forkant. TV-bildene viste at avgjørelsen muligens ikke var korrekt.

Strømmens Mathias Blårud og Bodø/Glimts Endre Kupen i duell. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Glimt fikk en siste sjanse på direkte frispark i kampens siste sekund, men skuddet gikk over mål. Da blåste dommeren av kampen, og årets første cupbombe ble en realitet.

– Det starta fantastisk for Bodø/Glimt, så har det vært litt mer shaky oppfølging i eliteserien i det siste. Men å tape for Strømmen er surt, sier Thomas Aune i NRKs cupstudio.