Crystal Palace-eier til NRK: – Jeg er svært fornøyd med kjøpet av Sørloth

Før kampen hadde Alexander Sørloth et håp om å få et par spilleminutter. Men slik ble det dessverre ikke. Han ble sittende på benken hele kampen.

Resultatet gjør at både Crystal Palace og Newcastle i høyeste grad blir værende i bunnstriden. Palace har tre poeng til direkte nedrykksplass, Newcastle har bare ett.

Sørloths neste debut-sjanse blir neste helg mot Everton.

– Jeg skulle helst ha kommet inn, men jeg er ikke skuffet. Jeg har bare vært her to dager, sier Sørloth til norsk presse etter kampslutt, ifølge VG og Dagbladet.

Nysignering

Sørloth signerte for London-klubben på overgangsvinduets siste dag, og fikk trøye nummer ni i Crystal Palace.

NRK var på plass på Selhurst Park for å følge Sørloths debut, og klubbeier Steve Parish sa følgende til NRK like før kampstart:

– Jeg er svært fornøyd med kjøpet av Sørloth. Nå er det på tide at han finner seg et hus og slår seg til ro i London, og at han etter hvert vender seg til nivået i Premier League. Dette er et nivå opp for ham, men han kommer til å bli en god spiller for Crystal Palace, sier Parish til NRK.

Wilfried Zaha, som starter på topp i søndagens kamp, har allerede fått følgende inntrykk av lagets nye nummer ni.

– Jeg gleder meg til å få Sørloth inn på laget. Han virker som en hyggelig og trivelig fyr, sier Zaha.

Skadetrøbbel

Fredag kom det dårlige nyheter for Crystal Palace. Bakary Sako mister resten av sesongen med en leddbåndsskade i ankelen. Sako har startet de tre siste kampene som spiss for London-klubben, og det betyr at Sørloth får en konkurrent mindre i kampen om plass på laget.

– Han kommer ikke til å spille mer denne sesongen. Det er en alvorlig skade, sier trener Roy Hodgson.