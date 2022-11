Neymar hinket av med skade da Richarlison reddet Brasil

Richarlison ble den store helten for Brasil i åpningskampen mot Serbia, men hele Brasil holder pusten for hvor alvorlig skaden til Neymar er.

Etter drøye timen var Tottenham-spissen frempå på en retur og sendte forhåndsfavorittene foran. Men det var Richarlisons andre scoring som skulle stjele overskriftene.

Vinicius Jr. dro seg fri på venstrekanten, og med utsida sendte han inn et innlegg i retning Richarlison. Det innlegget dempet spissen vakkert ned, og på hel volley saksesparket han inn hans andre scoring.

Casemiro var nære å sette inn 3-0 med snaue ti minutter igjen, men langskuddet traff tverrliggeren.

Raphinha hadde også flere store sjanser til å score for Brasil, men svake avslutninger gjorde at Serbia slapp med skrekken.

En strek i regninga for Brasil var at deres store stjerne Neymar hinket av med skade. På benken satt han med drakta over hodet og fikk is på ankelen.

Serbia klarte å holde Brasil unna de største målsjansene i første omgang, men slet med å henge med jo lenger ut i andre omgang kampen gikk.

Det nærmeste de røde var scoring var de på et hjørnespark som Brasil klarte å holde unna.

De gule og blå fra Sør-Amerika er favoritter til å vinne hele turneringen, og leder gruppa si på målforskjell foran Sveits.