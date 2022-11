Independent: Regnbue-effekter for supportere tillates i VM

Regnbue-effekter knyttet til LHBT+ vil ikke lenger bli stoppet av sikkerhetsvakter under VM i Qatar. Det skriver Independent.

Ifølge den britiske avisen har Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) fått garantier om dette fra qatarske myndigheter, og effektene vil tillates i VM-lagenes andre kamp i gruppespillet, skriver avisen.

Fifa var i forkant av mesterskapet tydelig på at regnbue-effekter skulle tillates for supportere under VM, men så langt i mesterskapet har flere supportere og journalister blitt nektet adgang inn på stadion.

Walisiske Laura McAllister fikk ikke komme inn på åpningskampen mot USA med en regnbuehatt, mens den amerikanske journalisten Grant Wahl ble nektet adgang etter å ha gått med en T-skjorte med regnbue-effekt.

Spillere har også blitt truet med sportslig straff i form av gult kort hvis de bruker «OneLove»-armbindet, et symbol for at kjærlighet er for alle.

Ingen VM-kapteiner har foreløpig brukt armbindet, da den sportslige konsekvenser har vært for stor.

Men Tyskland sa tydelig ifra og markerte mot Fifa i forkanten av kampen mot Japan onsdag.