– Cristiano Ronaldo vil ikke være en del av Manchester Uniteds tropp til lørdagens Premier League-kamp mot Chelsea, skriver klubben i en uttalelse.

Portugiseren fikk mye kritikk da han forlot onsdagens oppgjør mot Tottenham, før kampslutt. TV-bildene viste at Ronaldo gikk inn i spillertunnelen flere minutter før kampen var ferdig.

Det oppgis ingen årsak til at han utestenges fra helgens kamp mot Chelsea fra klubben selv. Men mange spekulerer i at grunnen er stjernens oppførsel onsdag. BBC og Manchester Evening News skriver begge at dette er som følge av hendelsen, og at klubben støtter Erik ten Hags beslutning.

Rundt klokken 22.00 delte Ronaldo selv en melding på Instagram, hvor han understreket at han alltid vil holde seg profesjonell. Samtidig legger han til:

– Dessverre er ikke dette alltid mulig og noen ganger koker det over for oss alle.

Reagerer sterkt

Men ifølge The Athletic stopper det ikke der. Nettstedet hevder også at Ronaldo nå må trene alene. Grunnen skal være at han nektet å bli byttet innpå etter å ha sittet store deler av 2-0-seieren på benken.

TAR GREP: Manchester United-manager Erik ten Hag. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

– Det er 100 prosent forståelig at ten Hag velger å gjøre dette. Nå virker han (Ronaldo) mer som et problem, enn en løsning. Laget spiller bedre uten han. Jeg tror de vil klare seg bedre uten ham, med tanke på hvor stor distraksjon han har blitt, sier NRKs fotballskribent Thore Haugstad.

Han reagerer sterkt på det som skjedde etter kampslutt.

– At han forlot kampen før slutt er mangel på respekt og unødvendig. Det er et rent ego. Det virker som han nekter å akseptere at det ikke handler om han.

Kritisert av Solbakken

I Viaplays studio etter kampen var ikke landslagssjef Ståle Solbakken nådig i kritikken mot mannen som mange anser som en av tidenes beste fotballspillere.

– Det eneste som ikke var imponerende (i kampen) var Ronaldos avgang. Det gjør nok at rosen blir litt overskygget, mente Solbakken.

– Det er for meg uakseptabelt. Det burde etter mitt syn få konsekvenser, fortsatte landslagssjefen senere i sendingen.

Heller ikke i England var de imponert over Ronaldos oppførsel.

– Han er en bortskjemt drittunge, for å være ærlig, sa tidligere Aston Villa-spiller Gabby Agbonlahor.

– Laget har gjort det så bra uten ham fra start, så at han gjør det, er så uprofesjonelt, sa Sky Sports ekspert og tidligere Manchester City-spiller Micah Richards.

Hevder han var i møte

Han skal tidligere torsdag ha vært i møte med ten Hag på grunn av sin oppførsel.

BENK: Ronaldo har sittet en del på benken til Manchester United denne sesongen. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

Nederlenderen varslet at han kom til å ta en prat med sin superstjerne.

Det er ikke første gangen det har oppstått bråk rundt Ronaldo siden hans retur til Manchester United. I sommer hevdet flere medier at han ønsket seg bort fra United, etter at klubben ikke klarte å kvalifisere seg for Mesterligaen.

I tillegg har han tilbrakt store deler av sesongen på benken, og det har kun blitt én scoring i Premier League. Det er svært uvant for Ronaldo, som står med fem gullballer i karrieren og han har vunnet Mesterligaen like mange ganger.