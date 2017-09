Coutinho tilbake da Liverpool rotet bort seieren

– Igjen tror jeg kritikken mot Klopp vil komme for at han er litt handlingslammet på benken. Denne kampen oppsummerer Liverpool under Klopp, sier Viasat-kommentator Morten Langli etter 2-2-kampen i mesterliga-comebacket på Anfield.

– På sitt aller beste spiller da skjorta av topplag over hele Europa, men de kan slippe inn og ryke mot nær sagt hva som helst uansett kampbilde. Det er mye å jobbe med for Liverpool.

Liverpool regelrett kjørte over Sevilla før pause, men kom under tidlig da Dejan Lovren bommet på ballen og Wissam Ben Yedder fikk en enkel oppgave fra kort hold.

En god Alberto Moreno hadde regien da Roberto Firmino utliknet, og før pause var kampen snudd da Mohamed Salah vant ballen mens Sevilla ropte på frispark og skjøt i mål via Simon Kjær.

– For dårlig at dommeren ikke tok det soleklare frisparket der, sier Rune Bratseth i Viasats mesterliga-studio.

Statistikken viste 24-7 i skudd på mål til hjemmelaget, men den kanskje aller største sjansen endte i stolpen signert Firmino da Sadio Mané skaffet straffe.

Fornøyd danske

Liverpool burde avgjort kampen før pause, men etter hvilen kom gjestene fra Spania langt mer med og hadde ballen mest.

Joaquin Correa straffet hjemmelaget da han 18 minutter før slutt fikk med seg ballen og scoret alene med keeper.

– Fra start av var vi det dominerende laget. Forsvaret var ikke perfekt, men de hadde to sjanser og scoret to mål. Prestasjonen vår tilsa tre poeng. Vi kunne scoret fire-fem-seks mål, sier Liverpool-sjef Jürgen Klopp i et intervju vist på Viasat.

– De kom med stort trykk. Det var vi klar. Med litt hell kunne vi også tatt tre poeng, men sånn er fotballen noen ganger. 2-2 er et ok resultat for oss, sier Sevilla-dansken Simon Kjær.