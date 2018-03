– Jeg kan bekrefte at vi ikke fornyer avtalene hverken for Spar eller Ali. Jeg synes det personlig er litt leit, sier Torbjørn Johanson, en av eierne av Norgesgruppen til TV2.

Samtidig med at avtalen med Spar og Ali ikke fornyes, skal Coop være på vei inn som sponsor for langrennslandslagene.

Kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis, sier til TV2 at de har en god dialog med Norges Skiforbund med tanke på å få til en avtale.

Hevder Skiforbundet snudde

Norgesgruppen ønsket å forlenge sin avtale med Skiforbundet. Johansson hevder partene i realiteten var enige om en avtale.

– Plutselig snudde Skiforbundet. Dette er en manøver som vi ikke kan forholde oss, sier Johanson til TV2.

– Jeg har ingenting å utsette på måten Coop har opptrådt på, jeg er bare forundret over måten Norges Skiforbund opptrer på, legger han til.

Espen Bjervig, som er markedssjef for langrenn i Norges skiforbund, har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse.

Northugavtalen

Som kjent har Petter Northug en egen avtale med Coop, en avtale som har vært kontroversiell fordi Coop er en konkurrent av Norgesgruppen. Samarbeidet ble innledet da Northug gikk ut av landslaget i 2013.

Northugs personlige avtale med Coop utløper etter denne sesongen. Etter det NRK forstår diskuterer også Coop og Northug et videre samarbeid uavhengig av dialogen mellom sponsoren og Skiforbundet.

– Coops mulige sponsing av Skiforbundet må du ta med Coop eller Skiforbundet. Når det gjelder Petters fremtid har jeg ingen kommentar nå, det er for tidlig, skriver Northug-manager Are Sørum Langås i en sms til NRK.

I tillegg til å gå inn som sponsor for langrennslandslagene, ble det også denne uken kjent at Coop går inn som sponsor for både toppserien for kvinner og for Norges Friidrettsforbund.