26. mai kunne NRK avsløre at Marit Bjørgen er tilbake i systematisk langrennstrening. Tidenes mestvinnende vinterolympier har blitt en del av Aukland-brødrenes langløpslag.

Målet er det ni mil lange Vasaloppet til vinteren.

– Jeg har ambisjoner når jeg først får på meg startnummeret. Så får vi se hva jeg får gjort i de i månedene frem mot det, sa Bjørgen da planene ble lansert.

En måned senere møter NRK tobarnsmora i Holmenkollen. 40-åringen har takket ja til å instruere og inspirere på juniorlandslagets treningsøkt, og må starte med å beklage at hun er to minutter forsinket.

MOTIVASJON: 20 år etter at hun selv var på juniorlandslaget, hjelper Marit Bjørgen nye juniorer på veien mot verdenstoppen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Satt på plass av Johaug

Det ble en stressende morgen. Selv om klokka bare er to minutter over ti, har hun nemlig allerede gjort unna sin egen treningsøkt.

Og det store spørsmålet er – hvordan går det egentlig med Marit Bjørgen?

– Det går framover, men det er et stykke igjen ennå, konstaterer hun.

– Har du begynt å angre på comebacket?

– Litt innimellom, sier hun, og ler.

I langløp handler det i all hovedsak om staking. Bjørgen forteller at ei stakeøkt med Therese Johaug i forrige uke ble en vekker.

– Jeg ble satt på plass, så jeg har litt å gå på. Det har skjedd mye på to år, for å si det sånn. Trening er ferskvare, påpeker Bjørgen, som avsluttet sin aktive karriere etter NM i Alta i april for to år siden.

TRONSKIFTE: Etter at Marit Bjørgen trakk seg tilbake, har Therese Johaug levnet liten tvil om hvem som er den nye langrennsdronninga. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix

– Tok to år og to unger

Også Johaug drar litt på smilebåndet når hun snakker om stakeøkta med Bjørgen.

– Det måtte to år og to unger til for at jeg skulle slå Bjørgen i stakeintervall. Men jeg tipper læringskurven hennes blir bratt, sier Johaug til NRK.

– Tror du hun har sjanse til å vinne Vasaloppet?

– Ja, hvis Marit bestemmer seg, tror jeg absolutt hun har muligheter til det. Men jeg tror hun skal jobbe litt, sier hun som har vært verdens beste langrennsløper etter at Bjørgen la opp.

Jobben skal gjøres på ti timer i uka. Det er nemlig det Bjørgen har tid til. Den første måneden har det gått bra. Noen uker har hun også fått lagt inn noen timer ekstra.

Det kan hun trenge om hun skal kjempe helt i toppen, ifølge Anders Aukland – som i en alder av 47 år fortsatt er aktiv langløper.

FORNØYD: Langløpsveteranen Anders Aukland er veldig glad for å ha fått med Marit Bjørgen på sitt Team Ragde Eiendom. Foto: Børre Eirik Helgerud

Ny standard

Han påpeker at svenskene Lisa Korsgren og Britta Johansson Norgren har satt en litt ny standard i langløp for kvinner de siste sesongene.

– De beste er veldig gode og veldig spesialiserte. Men Johaug har også gjort nye grep rundt staking og har noen spesifikke økter hun går veldig bra. Det er ikke bare å hoppe rett inn i det, så Bjørgen trenger ikke å bli bekymret for at hun blir slått av Johaug på trening i juni, sier langløpsveteranen.

Selv synes han det er veldig vanskelig å spå hvor god Bjørgen rekker å bli.

– Innenfor langrenn er Vasaloppet det som ligger lengst unna det Bjørgen har gjort før. Det handler ikke om å ha stor motor, men om å tåle belastningen i armene. Det er hva som skjer med kroppen etter tre timer som avgjør. Og det må Bjørgen trene på, påpeker Aukland.

En blidere mamma

Ifølge Bjørgen er de lengste turene foreløpig ikke lenger enn to timer. Hun vil bygge seg gradvis opp, for å unngå belastningsskader.

Og selv om innimellom føler seg sliten, og til og med angrer litt, er Bjørgen fortsatt motivert for å fullføre jobben.

– Jeg merker at når jeg har satt meg et mål, er det enklere å gå ut og gjør en jobb også. Og jeg har godt av det. Jeg merker jeg er en blidere og mer fornøyd mamma når jeg har fått brukt litt energi alene, og så går jeg inn og bruker resten på barna, sier Marit Bjørgen.