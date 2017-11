Colombias tidligere fotballpresident vitnet om bestikkelser

Luis Bedoya fortalte at en sjef for TV-sportssendinger tilbød opp til 15 millioner dollar fra qatarsk hold til søramerikanske fotballrepresentanter i forkant av FIFAs valg av vertsnasjon for fotball-VM i 2022.

Da rettssaken mot tre tidligere søramerikanske fotballsjefer gikk inn i sin tredje uke i New York, sa Luis Bedoya at han ble introdusert til en representant fra qatarsk TV av Mariano Jinkis fra Full Play Group under et møte på et hotell i Madrid før Champions League-finalen i 2010.

Enig om bestikkelser

Jinkis fortalte at Ecuadors fotballpresident Luis Chiriboga og Paraguays fotballpresident Juan Angel Napout satt ved et tilstøtende bord. Bedoya sa at de tre var blant seks ledere for søramerikanske fotballforbund som tidligere hadde blitt enige om å ta imot bestikkelser fra Full Play Group.

De tok imot pengene for å undertegne en kontrakt i 2010 som ga gruppen markedsførings- og senderettigheter til fremtidige Copa America-turneringer.

Etter at representanten for Qatar hadde forlatt hotellet, skal Jinkis ha sagt at Qatar søkte støtte fra Sør-Amerika i FIFAs utøvende komité, og at han kunne be om 10 eller 15 millioner dollar og at han kunne dele det mellom de seks. Bedoya sa at Jinkis la til at hver kunne få 1 eller 1,5 millioner dollar.

42 personer granskes

Ingen av de seks satt i komiteen som avga sine stemmer i 2010, men Jinkis skal ha uttalt at Qatar ville påvirke de tre som fra Sør-Amerika som kunne avgi stemme – Julio Grondona fra Argentina, Nicolas Leoz fra Paraguay og Ricardo Teixeira fra Brasil.

I desember samme år ble Russland tildelt VM i 2018 og Qatar i 2022. Bedoya sa at Jinkis senere spøkefullt sa til ham: «Vi kunne ha tjent noen penger der.»

Saken etter den amerikanskledede FIFA-granskingen omfatter i alt 42 tjenestemenn og markedssjefer, samt tre selskaper, men bare tre av dem må stille i retten i Brooklyn i New York etter å ha bedyret sin uskyld.