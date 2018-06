Utestengte kunstløpdommere

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) har utestengt to kinesiske kunstløpdommere for å ha gitt sine landsmenn for høye karakterer under OL i Pyeongchang. Chen Weiguang er utestengt i to år og nektes å dømme i Beijing-OL i 2022. Huang Feng slipper med ett års utelukkelse.