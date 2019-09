Et av spørsmålene den ferske vinneren av 100 meter-finalen og dermed verdens raskeste mann fikk av NRK etter konkurransen lørdag kveld, var om «amerikaneren var redd for at han ikke skulle få delta i VM».

– Jeg har ikke gjort noe galt. Hvorfor skal jeg ikke være her? svarer Coleman, som med tiden 9,76 henviste landsmann Justin Gatlin til sølvplass og canadiske André de Grasse til tredjeplass og bronse.

JUBELBRØLET: Christian Coleman, her like etter å ha løpt i mål på 100 meterfinalen i Doha. Foto: HANNAH MCKAY

Brøt meldeplikten

For drøye måneden før mesterskapet i Doha kom meldingen fra en britisk avis om at sprintstjernen hadde brutt meldeplikten tre ganger på ett år.

Det innebærer at han angivelig hele tre ganger ikke skal ha vært på oppgitt sted tre ganger når dopingjegerne skulle teste ham. Utøverne må hver dag rapportere hvor de befinner seg. Én feil fører til advarsel. Mens tre brudd i løpet av 12 måneder fører til utestengelse for brudd på dopingreglementet.

– Jeg har bare tenkt på meg

Men i midten av september ble Coleman klarert for anklagene. WADA (Verdens Antidopingbyrå) hadde rotet med én av datoene. Dermed var det ikke snakk om tre brudd på meldeplikten. Coleman krevde så en unnskyldning fra Det amerikanske dopingbyrået (USADA).

– Hvordan har det vært å fokusere med alt bråket denne sommeren?

– Det har vært ganske lett. Jeg har bare tenkt på meg, mine folk, mine supportere og Gud. Jeg har fokusert på det jeg må gjøre, sier Coleman til NRK.

Christian Coleman etter den knusende seieren Du trenger javascript for å se video.

– Vanskelig oppkjøring

NRK-kommentator Jann Post er på sin side klar på at det må ha krevd mye av 23-åringen å levere sitt raskeste løp noen sinne.

– Han har hatt en vanskelig oppkjøring, sier Jann Post, og fortsetter:

– Han var ikke tilstede på tre dopingkontroller på et år. Den ene ble tilbakedatert. Da var det ikke tre på ett år. Rett før det skulle det være en høring og han fikk gå fri. Ikke lenge etter leverer han sitt tids største idrettsøyeblikk.

– Veldig glad

Post og ekspert Vebjørn Rodal var i hvert fall imponert over det Coleman fikk til på friidrettsstadion og på en av VMs mest prestisjefulle øvelser. Post mente 23-åringen gjorde som han ville og kalte det litt av en oppvisning.

Det stemte bra.

For det var liksom aldri tvil fra start til slutt. Coleman tok kommandoen umiddelbart. Halvveis i løpet hadde amerikaneren allerede fått noen meter til de syv andre i finaleheatet. Og til slutt løp han i mål til råsterke 9,76 sekunder. Det er en forbedring på fem hundredeler av hans årsbeste.

– Det var raskt. Det føltes bra. Jeg er veldig glad for at jeg klarte å gjøre et godt løp og vinne, sier Coleman til NRK.

– Det var så raskt at ingen savner Bolt nå?

– Han vil alltid være en stor del av denne sporten. Hans tilstedeværelse føler vi. Å være en del av en liste med navn som har vunnet VM-gull er en stor ære.

TAKKET FOR STØTTEN: Christian Coleman slår ut hendene foran publikum på tribunene i Doha. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Reddet av teknikken

37 år gamle Justin Gatlin var regjerende mester på øvelsen. Han imponerte, men kom til kort mot dagens sterkeste.

– Dette året har vært opp og nedturer for meg. Jeg hadde en skade to uker før jeg kom hit. Folk klødde seg i hodet over at jeg var her og skulle levere. Jeg ga alt, sier Gatlin til NRK.

– Teknikken har tatt meg til så mange finaler og mesterskap. Det er nok mange unggutter som løper fortere enn meg, men teknikken redder meg, sier den 37 år gamle veteranen.