City ydmyket seriemester Liverpool

Først sto Manchester City-spillerne æresvakt for seriemester Liverpool. Deretter valset de over rødtrøyene og vant 4–0.



Tapet er Liverpools største siden de røk 0–5 borte mot nettopp Manchester City i september 2017.



Når seks runder gjenstår, har Manchester-laget et solid grep om 2.-plassen med elleve poengs forsprang ned til Leicester. (NTB).