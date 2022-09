City-stjernen om det Haaland gjør utenfor banen: – Helt utrolig

Onsdag kveld spiller Haaland mot gamleklubben Borussia Dortmund i Mesterligaen.

I stedet for å sende Haaland til pressekonferansen, var det tidligere Dortmund-spiller Ilkay Gündogan som stilte opp sammen med City-manager Pep Guardiola.

Det var en fascinerende øvelse å overvære pressekonferansen. 90 prosent av spørsmålene, også fra internasjonal presse, handlet om oksen fra Jæren.

– Utrolig

Gündogan forteller at verdens mest kjente nordmann har gjort et solid inntrykk også utenfor banen.

– Han har tilpasset seg veldig bra, tallene taler for seg selv. Han gjør det bra på banen, men også karakteren, holdningen og målbevisstheten hans utenfor banen er helt utrolig. For en så ung gutt er han veldig moden, han går mot en lys fremtid. Klubben signerte en utrolig spiller og en utrolig person, sier Gündogan på pressekonferansen.

Haaland har slått knallhardt fra seg etter overgangen til Manchester City. Her i munter passier med Rodri på storklubbens treningsfelt. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Manchester-klubben fikk en drømmestart på turneringen med 4-0-seier borte mot Sevilla i første gruppespillskamp.

Da scoret nordmannen to av målene for klubben som aldri før har vunnet turneringen, og som mangler på Pep Guardiolas allerede imponerende City-CV.

Guardiola ble på tirsdagens pressekonferanse spurt om Haaland kan være det som utgjør forskjellen for dem i Mesterligaen denne sesongen.

– Jeg er ikke kapabel til å vite dette, svarte han kort.

Haaland-spørsmålene haglet

NRK er til stede i Manchester og stilte Guardiola spørsmål om hva han tror Dortmund kan dra fordel av som kjenner Haaland og Manuel Akanji såpass godt som de gjør.

– De kjenner disse spillerne bedre enn jeg kjenner Dortmund-spillerne, det er helt sikkert. De var der i flere år. Om de kan tjene på dette, det får vi se i morgen, svarer Guardiola.

– Alle kan se at Haaland er en glimrende målscorer, men hva kan han forbedre?

– Han er ung og sulten på å bli bedre. Det kommer han til å bli. Individuelt kan man alltid bli bedre, det vet alle, og han vil bli enda bedre når han får bedre relasjoner med spillerne rundt ham, sier City-manageren til NRK.

İlkay Gündoğan og Pep Guardiola har latt seg imponere av Erling Braut Haaland så langt denne sesongen. Foto: Jose Breton / AP

– Han fortjener oppmerksomheten

Borussia Dortmunds sportsdirektør Sebastian Kehl vakte oppsikt sist uke da han uttalte at all Haaland-oppstyret til slutt ble en belastning for klubben.

– Til sjuende sist må vi innrømme uansett hvor mye vi satte pris på Erling, så ble alt snakket og spekulasjonene en påkjenning for både garderobe og klubb, sa Kehl til Bild.

Overfor NRK slår Gündogan fast at han ikke har noe problem med at Norge-spissen stjeler det meste av oppmerksomheten i en fra før stjernespekket garderobe.

– Det er helt ok for meg, jeg er ikke en spiller som trenger så mye oppmerksomhet. Men jeg synes ikke det er noe problem så langt. Hvis du scorer såpass mange mål som han gjør, vil du i moderne fotball få denne type oppmerksomhet, og han fortjener det. Men jeg har ikke tenkt ett sekund at det vil bli et problem i laget, sier han til NRK.

Erling Braut Haaland var på plass på treningsfeltet før mesterligakampen mot Dortmund. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Ber Haaland fortsette med løpene

Citys ferske kaptein ble spurt om Guardiolas uttalelser etter 4-0-seieren mot Sevilla sist.

Da sa Guardiola at laget noen ganger er litt for raske med å prøve å finne Haaland med pasninger, og at det kreves mer tålmodighet av spillerne rundt nordmannen.

– Lag kommer til å spille dypere og dypere mot oss, ikke bare i Premier League, og da blir det kanskje vanskeligere for oss. Det handler om å være tålmodige og vente på rett øyeblikk for å straffe lag, sier han.

Av TV 2 ble midtbanespilleren spurt om det kan være krevende å ha nettopp den tålmodigheten når Haaland stadig setter i vei på sine berømte bakromsløp.

– Kanskje litt, men det er også viktig at han ikke slutter å ta disse løpene heller, selv om han kanskje bare får ballen ti prosent av gangene. Han tvinger forsvarene til å reagere, og det frigjør rom for andre. Det er utrolig viktig for oss at han fortsetter med disse løpene, det vil både skape sjanser for han og andre, sier Gündogan.

Guardiola fikk samme spørsmål litt senere. Da svarte han managere egentlig er oppskrytte, for det handler i det store og hele om hvordan spillerne løser oppgaver på banen.

– Men hvis en spiss går på 50 løp og får ballen 0 ganger, da løper han ikke den 51. gangen, illustrerte City-sjefen, og sa vel på den måten klart og tydelig at han ønsker at spillerne skal fortsette å lete etter Haaland med pasninger.

– Han var glad etter trekningen

Gündogan sier han ikke har lagt merke til at Haaland er nervøs før møtet med gamleklubben Dortmund onsdag.

– Nei, jeg så at han faktisk var ganske glad etter trekningen da han så at vi skulle mot Dortmund. Han satt ved siden av meg under trekningen, og det var faktisk han som spurte meg om hva jeg tenkte om trekningen. Jeg tror vi begge gleder oss til å møte vår gamle klubb, sier City-kapteinen.

Gündogan håper Haaland kan bli tunge på vektskålen for City i Mesterligaen denne sesongen.

– At vi har en fysisk sterk nummer ni vil hjelpe oss mye. Men vi får se, Mesterligaen er en veldig tøff turnering, små detaljer kan gjøre en forskjell. Vi skal prøve å komme så langt som mulig, sier midtbanespilleren.

Haaland har fått en drømmestart siden overgangen til Manchester City. Han står med ti mål på sine seks første Premier League-kamper og er blitt en stor supporterfavoritt.

– Utrolig nese for mål

Ni av scoringene kom i august i kampene mot West Ham (2), Newcastle, Crystal Palace (3) og Nottingham Forest (3), og jærbuen er sammen med Martin Ødegaard og flere andre spillere nominert til å bli månedens spiller i Premier League.

Denne uken ble den norske superspissen tatt ut i troppen som skal møte Slovenia og Serbia i Nasjonsligaen. Tabelleder Norge spiller mot Slovenia borte 24. september før gruppa avsluttes mot Serbia hjemme 27. septembe. Norge kan etter disse to kampene sikre gruppeseieren og opprykk til nivå A i nasjonsligaen.

Men først skal Haaland spille mot Dortmund i Mesterligaen for City onsdag kveld. Så venter ligakamp borte mot Wolves 17. september om ikke det blir nye utsettelser som følge av dronningdødsfallet.

