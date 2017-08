Warholm tok overlegent NM-gull

Warholm (21) vant 400-mteren under NM i Sandnes på 46,44. Det gir et suverent NM-gull for nybakt verdensmester Karsten Warholm.

Mauritz Kåshagen tok sølvet på 47.52, mens Joachim Sandberg tok NM-bronse på 47.96.