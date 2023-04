City herjet i amper storkamp – Liverpool raste mot dommeren

Det var City som stakk av med en ny viktig seier i toppoppgjøret mot Liverpool, etter å ha til slutt lekt seg til 4-1-seier. Men i første omgang kunne mye ha forandret seg.

Rodri hadde allerede pådratt seg et gult kort, og da han stoppet Cody Gakpo fra å forsere mot City-målet, var det mange som trodde han skulle få sitt andre kort. Dommer Simon Hooper valgte å beholde kortene i lomma, til stor skuffelse for tydelig misfornøyde Liverpool-spillere.

– Rodri er heldig

Hendelsen utløste knuffing og munnhuggeri, og det var ampert på banen.

GULT KORT?: Mange mener Rodri skulle fått sitt andre gule kort. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

– Det er en veldig positiv angrepsmulighet, og da skal det være et andre gule kort og dermed rødt, sa Viaplays ekspert Pål-André Helland.

Han får støtte av flere.

– Rodri er heldig som ikke blir utvist der. Hadde fått gult nummer én om han ikke hadde hatt fra før. Da skal han per definisjon ha gult nummer to, skriver Viaplay-ekspert Lars Tjærnås på Twitter.

– Som en supporter som ser denne kampen, så mener jeg det er gult kort hele dagen lang. Det er en forvirrende avgjørelse, mener jeg, sier BBCs ekspert Ashley Williams.

Viaplays ekspert Tor Ole Skullerud mener det kunne endret kampen.

– Det kunne snudd dette oppgjøret motsatt vei, mente han.

PÅ TRIBUNEN: Erling Braut Haaland måtte se City herje fra tribunen. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Tok ledelsen mot spillets gang

Det var Liverpool og Mohamed Salah som tok første stikk i storkampen, litt mot spillets gang. Jota ble spilt igjennom, og det kunne se ut som portugiseren var i offside, men TV-bildene viste at han var på riktig side.

Angrepsspilleren la igjen til Salah, som satte ballen sikkert i mål på direkten. Dermed ledet Liverpool storoppgjøret på Citys hjemmebane.

Blåtrøyene skulle imidlertid svare. Haalands erstatter på spissplass, Julian Alvarez, satte ballen i mål etter et praktfullt angrep i forkant.

TV-bildene viste en skadd Haaland i ekstase på tribunen sammen med resten av «Team Haaland».

Så skulle City får en drømmeåpning på andre omgang. Blåtrøyene fikk en overgangsmulighet mot et Liverpool-lag som stod høyt. Riyad Mahrez slo et perfekt innlegg langs bakken, og Kevin De Bruyne satte ballen i et så å si tomt mål.

LEKESTUE: Manchester City hadde etter hvert full kontroll mot Liverpool. Foto: CARL RECINE / Reuters

– Marerittstart for Klopp, kommenterte Viaplays Andreas Toft.

Herjet med Liverpool

Det skulle bli verre for rødtrøyene. For City bare satte opp farten, og kort tid senere skulle hjemmelaget øke ledelsen ytterligere. Et skudd fra Alvarez ble blokkert, men Ilkay Gündogan reagerte raskt og banket inn 3–1 for City.

Haalands lagkamerater fortsatte herjingen utover kampen, og lekekamerat Jack Grealish trillet inn 4–1 for blåtrøyene.

Tidligere Liverpool-spiller Carragher så sitt snitt til å komme med et stikk mot Haaland. Han har tidligere uttalt at nordmannen kan ha valgt feil klubb.

– Så jeg hadde rett. Manchester City er bedre enn Haaland, fleipet den tidligere midtstopperen på Twitter.

Resultatet betyr at Pep Guardiolas menn fortsatt henger bra med i tittelkampen, men serieleder Arsenal kan svare senere lørdag når de møter nedrykkstruede Leeds.

Liverpool er på sin side i kjempetrøbbel med tanke på mesterligaspill neste sesong. Det er syv poeng opp til Tottenham på fjerdeplass, vel og merke med én kamp til gode.