Christopher (22) kan bli lagkamerat med Pirlo

– Det er ganske surrealistisk. Det er spillere du har fulgt hele livet og sett opp til, sier Wingate til NRK.

Det er bare noen timer siden han selv fikk beskjeden.

Wingate, som spilte for Bærum frem til han var 18 år, reiste til USA for å studere og spille fotball ved Universitetet i New Hampshire i 2013.

Etter overbevisende spill imponerte han nok til å bli invitert til den såkalte «combinen», hvor de beste collegespillerne (64) i landet viste seg frem for Major League Soccer-lagene i fem dager.

New York City FC valgte, eller «draftet», Wingate i tredje runde.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Kanskje noen nerver

Mandag reiser han til Florida, hvor New York-laget starter sesongoppkjøringen.

Her venter blant andre Andrea Pirlo, David Villa og tidligere Rosenborg-spiller Mikkel Diskerud.

Mannen han må overbevise heter Patrick Vieira, som tok over som manager forrige sesong.

– Det har ikke helt gått opp for meg ennå, sier Wingate.

– Det blir kanskje noen nerver første dagen, når du ser hvem du skal spille mot. Det er rart for en gutt fra Bærum som har gått på skole i fire år.

Wingate har gått gradene i Bærum SK som barne- og ungdomsspiller.

IMPONERT: Jan Åge Fjørtoft trente Christopher Wingate da talentet var 16 år. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fra han var 5 til 12 år, ble han trent av pappaen Mark.

Så ventet juniorspill, hvor Wingate ble en viktig spiller for Bærums andrelag i 3.-divisjon.

– Han har hele pakka

Han trente også med A-laget da klubben var i 1.-divisjon.

– Fyttikatta så gøy, sier tidligere A-lagstrener Morten Tonning.

– Jeg ble veldig, veldig glad på hans vegne. Han har egentlig hele pakka, men at det gikk såpass fort, er jeg litt overrasket over, legger han til.

Toning forteller at Wingate var nær en plass på A-laget før han reiste, men at tenåringen ikke var klar for den fysisk tøffe ligaen.

Forrige sommer så han imidlertid den «nye» Wingate da studenten var hjemme og trente med Bærum.

– Da skulle vi gjerne signert ham, for å si det sånn. Han har utviklet seg veldig bra, sier Tonning.

Wingate ble også trent av tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft som 16-åring.

Sønnen Markus spiller selv collegefotball i USA.

– Det er stort. I USA er de jo veldig grundig når de vurderer spillerne, sier Fjørtoft, som trekker frem teknikken til Wingate.

Fjørtoft peker på at 94-generasjonen i Bærum har høstet mange gode spillere: Simen Juklerød (Vålerenga), Marius Lundemo (Rosenborg) og Daniel Granli (Stabæk).

Nå er Wingate et steg nærmere proffdrømmen.

– Det er 25 spillere på laget inkludert de som ble plukket med på draft, og de kan ha 25 i troppen. Akkurat nå ser det veldig bra ut, sier Wingate før prøvespillet.