– Det kjennes godt. Jeg føler meg sterk i vannet nå.

Han gliser bredt når han kommer opp av bassenget etter den første treningen i EM-bassenget i Glasgow. Men det var ingen selvfølge at Henrik Christiansen skulle komme til Skottland som medaljekandidat.

I februar skadet han skulderen, og frem til midten av mai var den et konstant problem. I tillegg fikk han en betennelse i kneet, og mange treningstimer gikk i vasken.

– Jeg var lenge usikker på hvordan det kom til å gå med EM, innrømmer Christiansen.

Nyttig avbrekk

I tre måneder måtte 21-åringen fra Skjetten på Romerike trene alternativt. Selv om det var tungt der og da, oppdaget han det positive ved det også.

– Det er første gangen jeg har hatt et ordentlig avbrekk fra svømmingen. Det kan hende det har gjort godt. Jeg fikk tid til å gjøre litt annet, trent en del alternativt og sett på teknikken, forklarer han.

Landslagssjef Petter Løvberg fryktet også på et tidspunkt at Norge måtte dra til sesongens store mål uten lagets største medaljehåp, men under langbane-NM for snart tre uker siden overbeviste Christiansen med fem gull.

Både resultatene og tidene var, overraskende nok, hans beste i NM noen gang.

OPTIMIST: Landslagssjef Petter Løvberg tror skaden kan ha vært bra for sin elev. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det å ha et ufrivillig avbrekk bidrar til at man ofte er enda sterkere motivert, sier Løvberg.

Christiansen starter EM med 400 meter fri fredag. Senere svømmer han også 800 og 1500 meter.

– Jeg tror jeg kan komme tilbake sterkere enn noensinne i EM, sier svømmestjernen.

– Det er ingenting i treningen som tilsier at han toppet formen til NM. Vi vil se at han svømmer betydelig fortere nå, og vi forventer steg, sier landslagssjefen.

Vil ikke spå

I langbane-EM for to år siden tok han sølv på 400 meter. Men medaljer er ikke noe han stresser med.

– Medaljene er vanskelige å spå. Hvis jeg «perser» (setter personlig rekord, journ.anm.) og får en fjerdeplass, så er jeg fortsatt fornøyd. Så klart er det litt surt, men det er «pers» som er viktigst, forteller Christiansen, som kom rett fra samling på Mallorca til skotsk gråvær.

MEDALJEKANDIDAT: Henrik Christiansen tok sølv under EM i London for to år siden. Foto: Matt Dunham / Ap

– Det blir spennende å se med Henrik. Vi håper han «perser», for det er en stund siden på 400 og 1500 meter nå. Gjør han en god «pers», er han i medaljesjiktet, mener trener Ronnie Anstensen.

Denne uken ble det kjent at Christiansen forlater moderklubben Skjetten og følger Anstensen til Lambertseter svømmeklubb.

– Jeg har vært igjennom en ganske omfattende prosess de siste månedene, og har sett på alle de ulike mulighetene. Jeg har vurdert andre klubber, og utlandet, men jeg er helt sikker på at dette er det beste valget for meg, forklarer Christiansen.