City vant «snøballkrigen»

Nok en scoring av Ilkay Gündogan sørget for at Manchester City henger med i toppen av Premier League med 2-1-seieren over West Ham søndag.

Det var midtbanespillerens 15. mål siden starten av sist sesong om man ikke tar med straffespark, og det er flest av alle midtbanespillere i Premier League, melder statistikktjenesten Opta.

Tyskeren scoret ledermålet etter en drøy halvtime da han plasserte seg smart på bakre stolpe og satte ballen i mål fra kort hold.

Sekunder før overtiden satte innbytter Fernandinho inn 2-0. Manuel Lanzini scoret et kunstmål idet overtiden var over, men det var for lite og for sent for bortelaget.

Det var snøvær under hele første omgang i Manchester. Utover i omgangen begynte snøen å legge seg på gressteppet, men ikke nok til at ballen stoppet. Snøen ga seg ikke, og da lagene gikk til pause, kom det like mange mennesker ut på banen igjen for å gjøre den klar til spill etter hvilen. Før det hadde det nok også blitt lett febrilsk etter en oransje ball i korridorene på arenaen i Manchester.

Det verste snøværet ga seg heldigvis før andre akt startet, og omgangen ble kun utsatt noen minutter for at banemannskapene skulle få fjernet all snø fra banen.