Christiansen ga blaffen i trenerens skytebeskjed

– Yes! Det var deilig, spesielt på en dag som i dag, sier Christiansen til NRK etter seieren.

Han hadde en luke inn til siste skyting, og da han leverte fullt hus kunne han kontrollere inn til seier.

Dermed tok 29-åringen sin første seier i verdenscupen på fellesstart. 20 av 20 treff har han aldri hatt på øvelsen. Det er Christiansens andre verdenscupseier denne sesongen.

Sivert Bakken tok tredjeplassen og sin første pallplass i karrieren. De to går blandet stafetten for Norge søndag.

Ga blaffen i trenerbeskjed

Til tross for et OL med gull på stafett og bronse på fellesstarten var ikke Christiansen helt fornøyd med sin egen skyting.

– Jeg følte at jeg ikke var i ett med børsa kan du si. Derfor bestemte jeg meg for å skru av to høydeplater i baksiktet og bytte tilbake til mitt gamle framsikte, sier Christiansen.

Det ble ingen ferie etter medaljesankingen i Kina. Skiskytterne ble bedt om å ta en liten pause etter OL.

VILLE IKKE HA FRI: Vetle Sjåstad Christiansen. Foto: Roman Koksarov / AP

– Jeg jobbet veldig hardt etter OL. Jeg tok meg ikke skytefri som vi fikk beskjed om. Det ble mange dager med tørrtrening og basisskyting for å bli vant til den nye stillingen.

– Er det derfor det blir 20 ganger to den siste uka?

– Ja, det er derfor faktisk. Spesielt på liggende da. Jeg har mer kontakt med børsa og litt bedre følelse inn i blinken.

Motiverende Bjørndalen-ord fra speaker

Mens løperen fra Geilo traff blink etter blink holdt speakeren i Estland et eget underholdningsshow.

– Det var en fantastisk stemning på både skytebanen og løypa. Jeg ble litt motivert da speakeren snakket om Ole Einar Bjørndalen og Raphaël Poirée da vi sto og skjøt, sier Christiansen.

Se fjerde skyting her Du trenger javascript for å se video.

Raphaël Poirée har vunnet åtte VM-gull fra 2000 til 2007. Franskmannen har også OL-sølv og bronse fra Salt Lake City i 2002.

– Det var stort å bli nevnt i samme åndedrag som de, så det ga meg den roen jeg trengte i dag. Det var deilig å skyte 20 treff igjen. Vi drømmer om det kanskje en gang i året. Nå har jeg klart det to helger på rad. Det var gøy, sier 29-åringen.

Suveren

Etter siste og fjerde skyting ble det en norsk-fransk duell med Quentin Fillon Mailett. Men seieren ble aldri truet. Den siste kilometeren var utøveren fra Geilo suveren og kunne cruise inn til seier. Forspranget på 2,9 sekunder økte til 5,9 sekunder ved målgang.

– Jeg følte meg veldig bra i dag. Jeg prøvde å gå kontrollert hardt, uten å gå i kjelleren. Jeg føler meg relativt sterk på det oppløpet her hvor det er så høy fart og nesten en halv kilometer flatt, sier Christiansen.

Se tredje skyting her Du trenger javascript for å se video.

– Det går nesten ikke an å gjennomføre et løp bedre enn det Vetle gjør i dag, sier Synnøve Solemdal i NRKs vinterstudio.

Fillon Maillet kan trøste seg med å være vinner av verdenscupen sammenlagt.

Første pallplass for Bakken

Sivert Bakken tok en imponerende tredjeplass, som var hans første i verdenscupen i et individuelt løp.

– Det var deilig. Jeg har tenkt litt på det at jeg har lyst på den pallplassen, jeg må innrømme det, selv om jeg har tenkt litt konstruktivt på det. Det var deilig å få den nå, sier Bakken til NRK.

Sivert Guttorm Bakken ble nummer tre Du trenger javascript for å se video.

– Jeg føler jeg har kontroll på de som er rundt meg, og jeg tør å ta et ekstra sekund på skyting hvis jeg trenger det for å treffe. Jeg klarte å utnytte bra rygger i dag også, sier Vingrom-løperen.

Filip Fjeld Andersen ble tredje beste norske på en syvendeplass etter to bom på de to siste skytingene. Sturla Holm Lægreid ble nummer 10, mens Tarjei Bø, som har slitt med sykdom den siste tiden, endte på 13.-plass.