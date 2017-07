Christiansen svømte inn til tiden 7.47,61 – noe som er to sekunder bak hans egen norske rekord på distansen.

– Det var utrolig deilig, jeg har jo ikke fått den starten jeg hadde håpet på i VM, sier en lettet VM-deltager til NRK.

Christiansen mislyktes i å ta seg videre fra forsøkene på både 200-meter fri og 400-meter fri i helgen, men på favorittdistansen 800-meter stemte det meste for svømmeren.

– Jeg klarte å legge det bak meg og tok med meg de positive sidene fra 400-meteren. 800 er jo det vi virkelig har trent mot, så det å få gjøre det løpet jeg vil er utrolig deilig, sier han.

– Har vært litt smånervøs

Den var den italienske OL-mesteren Gregorio Paltrinieri som vant heatet med tiden 7.45,31. Christiansen åpnet forsiktig, men kom meget sterkt etter passering halvveis.

– Jeg følte at jeg var akkurat passe aggressiv, forteller han.

– Jeg har vært litt smånervøs inn mot denne 800-meteren, men jeg vet at det er dette vi er her for å gjøre.

Torsdag svømmes finalen på 800-meter og Christiansen ser frem til å svømme i bane tre i en VM-finale.

– Nå er jeg der hvor det skjer, jeg får bare håpe at det ikke vipper meg av pinnen, smiler han.

– Veldig sterk

NRKs ekspertkommentator Aleksander Hetland var imponert over det Christiansen viste i forsøket tirsdag.

– Dette var en veldig sterk 800-meter av Henrik, han viser at han har formen inne. På den midterste delen, som er den tyngste delen, er han foran sin personlige rekord. Han har en 5.-plass fra VM, så dette lover veldig bra, sier Hetland.

Christiansen slo gjennom internasjonalt nettopp på 800 meter under VM i Kazan for to år siden. Da satte han sin gjeldende personlige og norske rekord på 7.45,66.