Christiansen etter ny nordisk rekord: – Jævlig deilig

Henrik Christiansen lyktes ikke å nå finalene på verken 200 eller 400 meter under svømme-VM tidligere denne uka.

Men da han i dag hoppet uti bassenget på 800 meter fri, holdt den særdeles gode innsatsen til en fjerdeplass, i tillegg til at tiden 7.44,21 ga ny nordisk rekord.

– Det smaker godt, det er det ingen tvil om. Jeg kjente meg så utrolig sterk hele veien, og jeg tipper at når jeg ser løpet igjen, så ser jeg at detaljene vi virkelig terper på, de sitter. Det er så utrolig deilig følelse når du kjenner at det stemmer, og det er det en liten stund siden jeg kjente sist. Det er jævlig deilig, sier en svært fornøyd svømmer til NRK etter finalen.

– Motivasjonsboost

Øvelsen 800 meter fri er OL-øvelse når sommer-OL i 2020 går av stabelen i Tokyo, og det betyr ekstra mye for Christiansen at han gjorde det så bra under årets VM. I tillegg er nordmannen svært fornøyd med å slå stjernesvømmeren Sun Yang fra Kina.

– Jeg fikk et kick, en motivasjonsboost. Det tenner deg enda mer, jeg følte jeg kunne svømme og svømme. Jeg hadde ikke trodd jeg kunne slå ham, sier Christiansen om øyeblikket han svømte forbi kineseren.

Lørdag venter forsøket på 1500 meter fri. Derfor blir det lite feiring i kveld for å unngå å miste fokus.

FORNØYD: Henrik Christiansen var glad for ny rekord og fjerdeplass på 800 meter fri. Foto: Christine Olsson/TT / NTB scanpix

– Med tanke på det som skjedde for to år siden på 800 meteren, så skal jeg få suge litt på karamellen nå, og så må jeg gjøre meg klar til lørdag. Jeg skal ut og spise med kjæresten og familie i morgen, så det får bli litt feiring da.

– Må ta med den gode følelsen

NRK-kommentator Alexander Hetland er svært imponert av Christiansen. Han mener unggutten gjør akkurat det han skal under 800-meterfinalen.

– Han ligger jevnt veldig bra, har høyt tempo, åpner bra og har forrykende avslutning. Sånt blir det pers og nordisk rekord av, sier Hetland.

Han tror ikke Christiansen går på samme smell i årets VM, at han mister fokus etter en god 800 meter. I tillegg mener Hetland at den unge svømmeren vil holde fokus og forbedre de tingene han må, før 1500-forsøket på lørdag.

– Henrik er en mann som lærer av sine feil. Han er hele tiden ute etter kontinuerlig forbedring, så han vet akkurat hva han skal gjøre nå. Han må ta med den gode følelsen videre, men ikke glemme de viktige oppgavene inn mot 1500.