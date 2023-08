Christian Michelsen ferdig i Kristiansund

Christian Michelsen er ferdig som trener i Kristiansund. Det melder klubben selv på sine nettsider.

De skriver at styret og Michelsen selv har blitt enige om å forhandle en sluttavtale og at det er det beste for begge parter. Michelsen slutter med umiddelbar virkning.

– Christian har vært med og skapt store resultater og øyeblikk for KBK i mange år, samtidig er tiden nå inne for å tenke nytt, skriver klubben.