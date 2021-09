Inn på oppløpet på 1500-meteren så det ut til at Ingebrigtsen hadde krefter igjen til å passere kenyaneren. Men denne gangen var det Cheruiyot som hadde de ekstra kreftene.

– Jeg opplever at han er friskere enn meg. Jeg prøver å kjempe med ham, men jeg kjenner at jeg burde hatt fri for noen uker siden, sier Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

For Jakob Ingebrigtsen er glad for å endelig sette punktum for sesongen.

– Jeg tror vi alle er glad for å være ferdig med en lang sesong. Vi har fått det vi har hatt lyst på. Det er godt å bli ferdig, for etter Tokyo har mye vært meningsløst. Jeg gleder meg til trene i vinter og se frem mot stort mesterskap, sier 20-åringen til NRK.

– Når det er så stort som OL, så blir alt annet veldig lite. Selv om jeg prøver å forberede meg så godt jeg kan til dette, så får vi gjort det vi skal og vi satser på det beste.

Har ikke overtaket

FERDIG: Ingebrigtsen er klar for å sette punktum for sesongen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Men selv om kenyaneren trakk det lengste strået i sesongens siste internasjonale løp, så lar ikke Ingebrigtsen seg påvirke nevneverdig av det.

– Har han psykologisk overtak?

– Nei, svarer Ingebrigtsen kontant.

– Det er ikke noe overtak når alle gjør så godt man kan. Alle vil vinne. Sesongen er bak oss, og jeg håper og tror at vi har noen gode fighter neste år.

Og sesongen 20-åringen legger bak seg er ikke småtterier. Selv om det ikke ble seier i avslutningen, kunne han ikke vært mer fornøyd.

– Jeg kan ikke gi sesongen noe annet enn terningkast seks. Det har vært over all forventning med OL-gull og at jeg har slått rekorder, forteller Ingebrigtsen.

– Lykkes denne gangen

20-åringen tok seirene både i Eugene og Lausanne, og stod over 1500-meteren i Brussel for å hvile etter en tøff sesong. I Diamond League-finalen i Zürich torsdag kveld følte han seg fortsatt i storform.

Ingebrigtsen la seg rett i ryggen på Stewart McSweyn som dro opp farten fra start. Men etter rundt 1000 meter ble både Ingebrigtsen og McSweyn passert av Timothy Cheruiyot, som holdt det hele veien inn.

DIAMANT: Cheruiyot med det gjeve Diamond League-trofeet. Foto: Jean-christophe Bott / AP

– Han lykkes denne gangen. Han har det lille ekstra fartsmessig fortsatt, sier NRKs kommentator Jann Post om kenyaneren.

– Han har åpenbart vært hjemme og trent etter OL. Det var mesterlig av Cheruiyot, sier NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

I finalen er pengesummene langt høyere enn tidligere i sesongen. Premiesummen for å vinne i Zürich er på over 250 000 kroner.

